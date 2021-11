GF Vip, Patrizia Pellegrino mostra la cicatrice del tumore esportato: “Sono un’eroina” Patrizia Pellegrino alle spalle ha un passato difficile, segnato da due matrimoni falliti, la perdita di un figlio e la lotta contro un tumore. Nella Casa del GF Vip ha mostrato la cicatrice.

A cura di Gaia Martino

Patrizia Pellegrino è la new entry del Grande Fratello VIP. L'attrice ha varcato la porta rossa di Cinecittà nel corso della ventunesima puntata e sin da subito ha attirato le luci dei riflettori su di sé. La napoletana ha costruito negli anni una brillante carriera come attrice, conduttrice e showgirl entrando nel grande schermo con film di successo come Viva L'Italia e Le grida del silenzio. Nel corso della sua vita ha dovuto affrontare diversi drammi che l'hanno segnata profondamente. Entrata a far parte del reality, ha deciso di aprire il suo cuore ad alcune inquiline della Casa lasciandosi andare a confessioni private sul suo passato segnato da due matrimoni falliti, la perdita di un figlio ed un tumore.

Patrizia Pellegrino mostra la cicatrice

Patrizia Pellegrino nella Casa del Grande Fratello VIP ha raccontato i retroscena della sua vita privata, segnata da episodi drammatici. Nonostante i traumi vissuti, la nuova concorrente del reality ricorda cosa le è accaduto con il sorriso sul volto. Nel dettaglio, mentre si trovava in camera con Sophie, Clarissa e Miriana, ha mostrato la cicatrice del tumore che le hanno esportato:

L'ultimo il tumore che ho avuto, mi hanno tolto un rene. Volete una cartina geografica? Io sono piena di cicatrici

Miriana è stata di grande conforto, ha subito preso parola per ricordarle quanto sia stata forte a superare tutti gli ostacoli della vita. "Gli eroi hanno le cicatrici, sei un eroe" sono state le parole dell'ex di Non è la Rai. "Sì, sono un'eroina" ha replicato subito Patrizia.

La lotta contro il tumore al rene

Nel febbraio del 2021 la Pellegrino ha scoperto di avere un tumore al rene e subito si è dovuta sottoporre ad un'operazione per asportare l'organo malato. Ospite di Domenica In ha raccontato di quel periodo, vissuto con ansia e preoccupazione.

Ho fatto un’ecografia e ho visto il dottore che cambiava il viso. Mi ha detto che c’è qualcosa che non va nel rene sinistro. Sembra un tumore. Hanno fatto la tac e hanno confermato il tumore maligno. Ho avuto la sensazione di essere sprovvista della forza necessaria per affrontare il problema

La perdita del figlio

Giorni e ore di confessioni per Patrizia che non appena entrata nella Casa del GF Vip, si è subito lasciata andare a sfoghi e racconti sulla sua vita privata. L'attrice ha affrontato il dolore della morte di un figlio, perdendolo pochi giorni dopo il parto, non riuscendo neanche a dargli un ultimo saluto. Ha raccontato a Manila Nazzaro di un momento particolarmente toccante e simbolico per lei: il giorno in cui ha ricevuto la notizia sul bonsai che aveva in camera è sbocciato un bellissimo fiore bianco: “Lui era lì che mi salutava, io non l’ho potuto nemmeno vedere". Dopo il lutto, è diventata di nuovo mamma di Tommaso e Arianna avuti dall'ex marito Pietro Antisari Vittori, e di Gregory, adottato in Russia.