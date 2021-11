Patrizia Pellegrino carriera e figli: cosa ha fatto nella vita prima di arrivare al GF Vip Patrizia Pellegrino è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Attrice (in televisione e in teatro) e conduttrice, ha alle spalle due matrimoni falliti ed è madre di 3 figli, di cui uno adottato.

A cura di Elisabetta Murina

Patrizia Pellegrino è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Attrice (in televisione e in teatro) e conduttrice, ha già partecipato alla seconda edizione dell'Isola dei Famosi e questa sera (22 novembre) varcherà la porta rossa di Cinecittà. Ha alle spalle due matrimoni falliti ed è madre di 3 figli, di cui uno adottato.

La vita privata di Patrizia Pellegrino, il matrimonio e i figli

Patrizia Pellegrino si è sposata due volte, la prima con Pietro Antisari Vittori e la seconda con l'imprenditore Stefano Todini, da cui ha divorziato nel 2013. Dal primo matrimonio ha avuto tre figli, Tommaso, Arianna e Riccardo. Quest'ultimo però è deceduto pochi giorni dopo la nascita. Una tragedia che ha sconvolto la vita della conduttrice che, ospite di Vieni da Me con Caterina Balivo, ha raccontato il dolore di quel momento: "Sono andata in depressione, non uscivo più di casa". Dopo il lutto, Patrizia è rimasta incinta altre due volte e ha avuto Tommaso e Arianna, nata con una malattia molto rara. In più, la conduttrice ha deciso di adottarne un altro, Gregory, originario di San Pietroburgo. Nel febbraio 2021 Patrizia ha scoperto di avere un tumore al rene, in fase di guarigione.

Quali reality ha fatto prima del GF Vip

Patrizia Pellegrino, come Maria Monsé, non è nuova al mondo dei reality. Anche se nel suo caso sarà la prima volta al Grande Fratello Vip, l'attrice e conduttrice ha già partecipato alla seconda edizione dell'Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura, dove però è stata eliminata alla settima puntata. Chissà che l'esperienza nella casa più spiata d'Italia le porti più fortuna.

Leggi anche Maria Monsé marito e figlia: cosa ha fatto nella vita prima di arrivare al GF Vip 2021

La carriera di Patrizia Pellegrino

La carriera di Patrizia Pellegrino è iniziata nel 1977 sul grande schermo, con il film Onore e Guapparia di Tiziano Longo. Dal cinema è poi passata alla televisione, dove negli anni ha ricoperto diversi ruoli. A renderla celebre sono stati gli anni di conduzione di Chewing Gum show al fianco di Maurizio Micheli e l'esperienza a Gran Canal con Corrado Mantoni nel 1981. Ha poi preso parte ad altri programmi come Chi tiriamo in ballo e Sereno Variabile. Negli ultimi anni, il suo percorso artistico si è spostato dal piccolo schermo al teatro, dove era impegnata fino a poco tempo prima di entrare nella Casa.