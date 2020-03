Patrizia Pellegrino ha perso un figlio, il primogenito Riccardo, subito dopo il parto. Lo ha raccontato a Caterina Balivo durante l’ultima puntata di Vieni da me. Un racconto drammatico quello dell’attrice che torna indietro nel tempo ricordando quella tragedia. Il figlio è morto subito dopo essere venuto al mondo, Patrizia non ha fatto in tempo nemmeno a salutarlo per la prima e ultima volta:

Mio figlio Riccardo è morto. Era il mio primo figlio ed è morto subito dopo il parto, ero sotto anestesia e non l’ho potuto neanche salutare. È stato un dolore immenso, ma lui è il mio angelo splendente.

Il dramma dopo la morte di Riccardo e l’adozione

A quella morta drammatica che Patrizia non ha mai dimenticato è seguita una notizia difficile da digerire. I medici le dissero che non avrebbe avuto altri figli. Ma il desiderio di maternità sperimentato dalla Pellegrino era rimasto forte: “Per una mamma è il momento più difficile del mondo, la maternità è anche un atto d’amore. Io sono andata in depressione, non uscivo più di casa. Poi mi hanno detto che non potevo più avere figli: ero disperata, ma ho pensato subito di diventare madre adottiva. Io e Pietro ci siamo convinti che fosse una decisione giusta e ci siamo messi in cammino. Così è arrivato Gregory che abbiamo adottato a San Pietroburgo”. Dopo l’arrivo di Gregory in famiglia, Patrizia è rimasta incinta a sorpresa per altre due volte:

Poi miracolosamente sono rimasta incinta due volte, sono arrivati Tommaso e Arianna. Quando ero incinta di sei mesi di Arianna mi avevano detto che lei non ce l’avrebbe fatta. Un altro choc, un’altra doccia fredda, un’altra parentesi paurosa. Io non mi sono arresa e sentivo che lei si muoveva nella mia pancia. A Bologna hanno fatto un miracolo: mi hanno fatto partorire prima, era veramente microscopica ma ho sentito che ce l’avrebbe fatta. Oggi è bella e intelligente. Non è autonoma, ma è molto curiosa, nella vita ce la farà. Ha due fratelli che la amano: sono tutti pronti per lei.

Il messaggio di Gregory, figlio di Patrizia Pellegrino

Durante l’intervista con Caterina Balivo a Vieni da me, Patrizia Pellegrino è stata raggiunta a sorpresa dal videomessaggio del figlio Gregory, adottato quando era solo un bambino. “Sei una grande donna” le ha scritto commosso, intenerendo la madre: “Non mi ha mai scritto niente, è molto chiuso”.