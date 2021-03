Patrizia Pellegrino ha presentato i suoi figli a Domenica Live, Tommaso e Arianna. Un racconto di grande umanità e di grande forza perché Patrizia Pellegrino viene da un recupero per un intervento al rene, colpito da tumore, brillantemente superato. Ma la vita di Patrizia Pellegrino è stata segnata da prove numerose, soprattutto con la nascita di Ariana, la figlia 22enne: "Quando sono rimasta incinta, c'è stato un problema grosso. A sei mesi, nell'ecografia scoprono che avevo una malattia molto rara e grave e mi hanno detto che non avrei mai canminato".

La malattia di Arianna

Nonostante tutto, Arianna ha dimostrato subito di essere forte. Così Patrizia Pellegrino spiega: “Lei è molto tosta, molto più di me. Dopo la nascita ha avuto voglia di vivere e non si è mai fermata. Non si è fermata mai davanti a nessuna difficoltà”. Patrizia Pellegrino ha detto di Arianna che adesso cammina, sebbene “fa pochi passi" precisa proprio la Pellegrino: "Ma è molto autonoma, è la mia gioia più grande, intelligente, furba e sexy". Patrizia Pellegrino spiega: "Se lei è costante nella fisioterapia, migliorerà. Potrà essere sempre di più autonoma".

Le parole di Arianna

Arianna ha voluto parlare di sua madre e del suo rapporto: "Ho avuto la fortuna di avere loro, la mia famiglia, che mi ha sempre aiutato nelle mie difficoltà. Non è facile ma è comunque bello stare con lei e vivere con lei. Se andiamo d'accordo? Non sempre. Anche io ho bisogno dei miei spazi. Ieri le ho detto che il 25 voglio andare a Napoli per cose mediche, ho tutte le autocertificazioni, ma ci voglio andare da sola. E lei alla fine mi ha detto di sì". Arianna ha anche spiegato cosa è successo quando ha appreso del tumore al rene di sua madre: "Ero sul divano ed ho ricevuto prima la telefonata di Gregory che è più forte e mi ha detto che mamma aveva il tumore, al che sono crollata, io sapevo solo che doveva fare una visita. Poi mi ha richiamato lei e mi ha detto che era tutto vero e che lo avremo superato insieme, sono crollata ed ho pianto tanto”