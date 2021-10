Patrizia Mirigliani, la madre di Nicola Pisu che lo ha denunciato per salvargli la vita Imprenditrice e personaggio televisivo, classe 1957, Patrizia Mirigliani è la figlia di Enzo Mirigliani, storico patron di Miss Italia, e la mamma di Nicola Pisu, ora concorrente al GF Vip. È sempre stata accanto al figlio nella sua lotta contro la tossicodipendenza, arrivando persino a denunciarlo per salvargli la vita. Nella casa del Grande Fratello Vip gli ha fatto sentire il suo dissenso per la relazione con Miriana Trevisan.

Figlia dello storico patron di Miss Italia, Enzo Mirigliani, e mamma di Nicola Pisu. Patrizia Mirigliani (il cui nome completo è Eugenia Patrizia Mirigliani), classe 1957, ha rivoluzionato la storia del noto concorso di bellezza prendendone interamente le redini dal 2010. Imprenditrice e personaggio televisivo, è sempre stata accanto al figlio, avuto dall'ex marito Antonello Pisu, nella sua lotta contro la tossicodipendenza. Era stata proprio lei, infatti, a denunciarlo per salvarlo e aiutarlo a disintossicarsi.

La carriera di Patrizia Mirigliani

Patrizia Mirigliani è nata a Trento e ha 64 anni. Ha legato la sua carriera al mondo del padre, il patron di Miss Italia Enzo Mirigliani. Dal 1989 lo ha affiancato nell'organizzazione dello storico concorso Rai di bellezza e per dieci anni, dal 1997 al 2007, ne ha curato anche la direzione artistica. Il padre è mancato nel 2011 e lei, un anno prima, ha organizzato per la prima volta la manifestazione da sola, apportando una serie di modifiche che valorizzassero la figura della donna. Ha voluto che la serata finale fosse condotta da un personaggio femminile e ha introdotto la possibilità di partecipare anche alle donne con una taglia 44.

Patrizia Mirigliani contro Miriana al GF Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip, Nicola Pisu si è avvicinato molto a Miriana Trevisan. Dopo una serata all'insegna del romanticismo nella Love Boat, i due si sono scambiati un primo bacio sotto le coperte. Ma la ex ragazza di Non è la Rai, poco dopo, ha deciso di fare un passo indietro perché non convinta dei suoi sentimenti. Di fronte a questo presunto flirt, Patrizia ha voluto mettere in guardia il figlio con un insolito messaggio in codice sul suo profilo Instagram (IG @pmirigliani), il cui significato è di non farsi prendere in giro. La patron di Miss Italia, infatti, crede che la gieffina non provi dei sentimenti sinceri per Nicola e che non stia facendo altro che illuderlo.

Il rapporto di Patrizia con suo figlio Nicola Pisu

Patrizia e Nicola hanno un legame speciale. Lei lo ha sempre supportato nella sua lotta contro la tossicodipendenza, arrivando addirittura a compiere il difficile gesto di denunciarlo per salvargli la vita. Ospite nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin, la patron di Miss Italia ha raccontato la difficile decisione che ha dovuto prendere per il bene del figlio: "Ho denunciato mio figlio per salvarlo, non c’era altra soluzione. Quando si prende una decisione come questa lo si fa perché si è soli. La pietà di una madre non aiuta un figlio. Mi chiedeva continuamente soldi, una richiesta che si accentuava quando aveva più bisogno di sostanze". Visto il loro passato e il loro legame, Patrizia è entrata nella casa del Grande Fratello per rassicurare Nicola e per sostenerlo.