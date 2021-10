Patrizia Mirigliani mette in guardia Nicola Pisu da Miriana Trevisan: “Non farti prendere in giro” Il messaggio di Patrizia Mirigliani è molto chiaro: la Trevisan non starebbe facendo altro che illudere il suo Nicola ammaliandolo con il suo fascino da donna sensuale e con più esperienza di lui. Non a caso, sul profilo Instagram del gieffino, il suo staff ha pubblicato un post dai toni ironici che lasciano intendere quale sia la posizione della sua famiglia sule avance di Miriana: “Miriana come la diabolica Amelia, la strega che ammalia, salvati Nicola!”.

Patrizia Mirigliani interviene nel flirt scoppiato nella casa del GFVip tra il figlio Nicola Pisu e Miriana Trevisan. La patron di Miss Italia, che già aveva fatto visita a Nicola qualche settimana prima al reality, ha voluto dire la sua su un rapporto al quale non crede affatto. Tramite il suo profilo Instagram la Mirigliani ha pubblicato uno scatto di Nicola in confessionale con un messaggio in codice, un acronimo che i suoi follower sono riusciti a decifrare molto facilmente: "Non farti prendere in giro".

Patrizia Mirigliani non crede a Miriana Trevisan

Il messaggio di Patrizia Mirigliani è molto chiaro: la Trevisan non starebbe facendo altro che illudere il suo Nicola ammaliandolo con il suo fascino da donna sensuale e con più esperienza di lui. Non a caso, sul profilo Instagram del gieffino, il suo staff ha pubblicato un post dai toni ironici che lasciano intendere quale sia la posizione della sua famiglia sule avance di Miriana: "Miriana come la diabolica Amelia, la strega che ammalia, salvati Nicola!", scrivono a corredo di un collage di foto accanto alla coppia c'è il noto personaggio Disney. Insomma, da buona mamma chioccia Patrizia Mirigliani vorrebbe impedire che Nicola venisse risucchiato in una delusione d'amore, lasciando intendere che a suo parere l'ex ragazza di Non è la Rai starebbe mettendo in scena una farsa pur di finire al centro delle dinamiche.

Miriana Trevisan però ha preso le distanze da Nicola

Eppure bisogna dire che è lo stesso Nicola che corre veloce con Miriana, più che il contrario. Il figlio di Patrizia Mirigliani infatti si è dichiarato alla gieffina ammettendo di essersi già innamorato di lei che, durante una romantica serata nella Love Boat, gli ha concesso un timido bacio a stampa. Tuttavia i recenti sviluppi hanno visto un netto passo indietro da parte di Miriana che ha manifestato a Nicola i suoi dubbi: "Non volevo farti stare male, però mi manca il dialogo, te l'ho detto io sono a posto con la coscienza, mi sono presa il mio tempo per pensarci e quindi anche andare oltre, fisicamente, non me la sento è troppo per il poco tempo che è passato", dice la gieffina.