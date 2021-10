GFVip, Nicola Pisu a Miriana Trevisan: “Mi sono innamorato di te”, ma lei non ci casca Dopo la cotta per Soleil improvvisamente svanita, Nicola Pisu tenta il colpaccio con Miriana Trevisan, 16 anni più grande di lui. Il figlio di Patrizia Mirigliani è certo che qualora lei abboccasse, la love story con una donna matura potrebbe sicuramente dare un senso e una svolta alla sua permanenza nella casa. Nicola confessa i suoi sentimenti esplosi nel giro di pochi giorni, la Trevisan lo frena: “Ma sei pazzo?”.

A cura di Giulia Turco

Al GFVip Nicola Pisu e Miriana Trevisan sono sempre più vicini, ma sembra una storia d'amore impossibile quella tra il figlio di Patrizia Mirigliani e l'ex moglie di Pago. L'ex ragazza di Non è la Rai percepisce che Nicola sta pescando tra il mucchio, cercando di intavolare una dinamica convincente con una delle donne della casa, pur di soddisfare il suo bisogno di affetto, o quanto meno riuscire a garantirsi un posto fisso al reality. Dopo la cotta per Soleil improvvisamente svanita, Pisu tenta il colpaccio con Miriana Trevisan che è 16 anni più grande di lui, certo che qualora lei abboccasse, la love story con una donna matura potrebbe sicuramente funzionare per dare un senso e una svolta alla sua permanenza nella casa.

Le dichiarazioni di Nicola Pisu a Miriana Trevisan

Miriana è frenata e confessa di non sentirsi pronta nemmeno a concedere un vero bacio al giovane inquilino della casa che la sta corteggiando ormai da giorni. "Spero che lei prima o poi tolga i freni", spiega Nicola Pisu che si sta giocando la carta del romanticismo nella casa. La coccola sotto le coperte in giardino, le sussurra dolcezze d'amore e, quando le parole la mettono troppo a disagio, lo scrive con un dito sul vetro appannato della veranda: "Mi sono innamorato di te". Lei lo frena e gli chiede di non correre anzi, mette in dubbio il fatto che Nicola stia procedendo per tentativi con le donne della casa, e lo gela: "Cancella subito! Ma sei matto?". Lui non si dà per vinto e le promette: "Ce la metterò tutta sappilo".

Tra Nicola e Miriana ci sono 16 anni di differenza

L'ex moglie di Pago non ha mai nascosto di avere dubbi riguardo al suo interesse per Nicola. Lei ha 48 anni, lui 32. Se da un lato lui è partito in quarta deciso a farla cadere tra le sue braccia: "Io provo già dei sentimenti per Miriana", la Trevisan ha ammesso: "Non me la sento di baciarlo, devo capire se mi piace davvero e in che modo". I suoi tentennamenti riguardano in primo luogo la differenza di età: Miriana teme che Nicola si stia lasciando trascinare dalla foga dei suoi 30 anni: "È una velocità supersonica questa, la velocità tipica di una persona troppo giovane". Nicola però non ha dubbi: "Io sono molto deciso, non ci giro attorno. Io desidero una storia importante".