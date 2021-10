Nicola Pisu si dichiara a Miriana Trevisan: “Sono molto preso da te”, tra loro 16 anni di differenza Al Grande Fratello Vip, Nicola Pisu si è dichiarato a Miriana Trevisan. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha espresso alla showgirl l’interesse che prova nei suoi confronti. Le ha chiarito, anche, di desiderare una storia importante. Miriana è apparsa perplessa. A frenarla sarebbero sopratutto i 16 anni di differenza tra loro.

Nicola Pisu si è dichiarato a Miriana Trevisan. Ha chiarito, infatti, di iniziare a provare qualcosa per lei. La concorrente del Grande Fratello Vip, però, sembra essere reticente a lasciarsi andare. Si sente troppo adulta per Nicola. Lei ha 48 anni, mentre Pisu ne ha 32. Il figlio di Patrizia Mirigliani, allora, le ha domandato se col tempo pensa di poter cambiare idea. La showgirl lo ha invitato a non aspettarla: "Tu non devi legarti a questo, devi vivere. Non devi dipendere da niente e da nessuno. Ti sei scelto una strada difficile. La vivrei sempre con la responsabilità".

La dichiarazione di Nicola Pisu a Miriana Trevisan

Nicola Pisu, che nei giorni scorsi si è scambiato un bacio con Miriana Trevisan, è stato molto chiaro quando si è trattato di esprimere quello che prova per lei: "Se una persona mi piace, mi piace. Se mi piaci tu, che significa che ci sono altre ragazze? Che c'entra. Capito cosa dico? Se mi piaci tu, mi piaci tu. Non è che se vedo un'altra ragazza cambio. Non sono così. Io sono molto preso da te. Vuoi che ti dica altre cose? Io te le dico".

I dubbi di Miriana Trevisan per i 16 anni di differenza

Miriana Trevisan è apparsa incuriosita dalle parole di Nicola Pisu, ma ha anche evidenziato che la velocità con la quale si sta dichiarando, sembra essere un altro segnale della sua giovane età: "Quali sono le altre cose che vuoi dirmi? È una velocità supersonica questa, la velocità tipica di una persona troppo giovane". Nicola ha continuato dritto per la sua strada: "Io non ho vergogna a dirtelo. Provo dei sentimenti, ci sono sentimenti vari. Non è che ti amo, quello col tempo". La showgirl ha spiegato che le fa una strana sensazione sentirlo parlare così: "Non sto cercando di denigrare o alleggerire quello che tu mi dici, ma mi fa strano". E così, Nicola ha concluso: "Io sono molto deciso, non ci giro attorno. Io desidero una storia importante".