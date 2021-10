Il bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, poi dormono abbracciati al GF Vip Al Grande Fratello Vip è scattato il bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. I due concorrenti, incitati dai loro compagni di avventura, sono stati protagonisti di un fugace momento di tenerezza. Poi, hanno dormito abbracciati. Trevisan, tuttavia, ha chiarito di reputare “un po’ piccolo” il figlio di Patrizia Mirigliani.

Al Grande Fratello Vip 2021 è scattato il bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Ma andiamo con ordine. Nella casa si è tenuta una festa. Poi, i concorrenti si sono ritrovati nella stanza da letto dove hanno cominciato a incitare Nicola e Miriana, urlando: "Bacio, bacio, bacio". I vipponi non se lo sono fatto ripetere due volte.

Dopo il bacio, le coccole a letto

Dopo il bacio, dato quasi per gioco, i due sono stati immortalati dalle telecamere del Grande Fratello Vip mentre dormivano abbracciati. Così, gli altri inquilini della casa – notando la scena – hanno cominciato a mormorare. Sophie Codegoni, in particolare, è andata ad informare i suoi compagni di avventura: "Nicola e Miriana si stanno baciando, ve lo giuro". In molti hanno esclamato increduli: "Non è vero". Aldo Montano, allora, è andato a verificare di persona. È entrato nella stanza dove i due stavano riposando stretti in un abbraccio e ha urlato: "I due porcelli dove sono?". Poi li ha svegliati, lanciandogli un cuscino: "Sporcaccioni".

Miriana Trevisan reputa Nicola Pisu troppo giovane

Miriana Trevisan, chiacchierando con Jo Squillo, ha chiarito che durante la notte non è successo nulla tra lei e Nicola Pisu. Ha apprezzato il modo rispettoso in cui lui si è comportato. Inoltre, ha detto di vederlo "piccolo" e dunque, al momento non si tratterebbe di nulla di serio, né si può ancora parlare di flirt.

"Ha cercato di baciarmi, giocando, sempre con dolcezza. Lui è sempre dolcissimo. Non è entrato nel letto, che gentilezza, ha dormito sopra il lenzuolo. Per questo non gli ho detto: ‘Vai via'. Poi io mi sono addormentata però non è che lui abbia tentato qualcosa. Anche lui è stato bravissimo. Si è addormentato e basta. Gli ho fatto un po' di carezzine. Però non me lo aspettavo, lo vedo un po' piccolo".

Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire come si evolverà questa situazione.