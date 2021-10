Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan fa un passo indietro con Nicola Pisu: “È passato poco tempo” Tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu la conoscenza continua, ma non senza qualche dubbio, avanzato dalla showgirl. Se il figlio di Patrizia Mirigliani è sicuro di essersi invaghito, l’ex ragazza di Non è la Rai, non è affatto convinta che questa sia la strada giusta da percorrere e, a quanto pare, avrebbe chiesto del tempo per capire se andare avanti o meno.

A cura di Ilaria Costabile

La liaison tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu ha animato la casa del Grande Fratello Vip. I due si ritagliano momenti per stare da soli nonostante, soprattutto da parte della showgirl, non mancano dubbi in merito all'intensificarsi di questo rapporto e, infatti, non esita a farlo presente al figlio di Patrizia Mirigliani che, quindi, accoglie le sue remore non senza dispiacere, ma deciso a modificare il suo atteggiamento.

I dubbi di Miriana Trevisan

I primi battibecchi amorosi, quindi, emergono nella casa più spiata d'Italia e in quella che, a conti fatti, è la prima coppia della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Se Nicola Pisu aveva già più volte manifestato il suo trasporto nei confronti della Trevisan, è proprio la showgirl ad avanzare non pochi dubbi. Seduti sul divano, infatti, i due occhi negli occhi, si dicono candidamente quello che pensano ed è lei che sembra voler fare un passo indietro: "Non volevo farti stare male, però mi manca il dialogo, te l'ho detto io sono a posto con la coscienza, mi sono presa il mio tempo per pensarci e quindi anche andare oltre, fisicamente, non me la sento è troppo per il poco tempo che è passato", dice la gieffina. Pisu, invece, non sembra essere della stessa opinione: "Non sono d'accordo, ma se preferisci fare così, io lo faccio".

Il bacio nella nave dell'amore

Solo qualche giorno prima, però, tra i due era scattato un bacio decisamente più serio dal primo che si erano scambiati per gioco. Nella nave dell'amore, infatti, i due si erano lasciati andare a delle tenere effusioni, ma avevano deciso di non rivelare nulla a nessuno una volta rientrati in casa, su richiesta esplicita di Miriana Trevisan. Dal canto suo, Nicola, che non ha mai nascosto il suo interesse, aveva già dichiarato alla showgirl di essersi invaghito di lei, quindi per voler suo ha mantenuto il segreto, ma a quanto pare i dubbi sul lasciarsi andare sono ancora molti e non permettono ad entrambi di viversi questa conoscenza nel migliore dei modi.