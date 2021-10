GF Vip, primo bacio tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu sotto le coperte: “Non lo diciamo a nessuno” Nella casa del GF Vip, Miriana Trevisan e Nicola Pisu hanno finalmente fatto un passo avanti nel loro rapporto: si sono scambiati il primo tenero bacio sotto le coperte. La showgirl, però, gli avrebbe poi chiesto di tenerlo nascosto. I due avevano passato una romantica serata nella Nave dell’Amore, dove già il gieffino era riuscito a rubarle un bacio a stampo, e hanno poi deciso di dormire nello stesso letto. Che sia l’inizio di una nuova storia d’amore?

A cura di Elisabetta Murina

Da settimane ormai la storia d'amore tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu nella casa del GF Vip 6 è sul punto di sbocciare. Lui ha confessato a cuore aperto i suoi sentimenti. Lei, invece, ha scelto di muoversi con più cautela. Ma ora i due sembrano essere arrivati a un punto di svolta. Durante la notte, l'ex moglie di Pago e il figlio di Patrizia Mirigliani si sono scambiati il primo tenero bacio sotto le coperte, dopo una serata all'insegna del romanticismo nella Nave dell'Amore dove le loro labbra si erano già sfiorate. Miriana poi, secondo quanto riporta il sito Biccy, avrebbe chiesto a Nicola di tenerlo segreto: "Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in Casa, ok?"

Il primo bacio tra Miriana e Nicola

Dopo settimane, Miriana e Nicola hanno fatto un passo avanti nel loro rapporto. Tra loro è scattato il tanto atteso primo bacio sotto le coperte, apparentemente nascosti dalle telecamere. Dopo una romantica serata passata nella Nave dell'Amore, i due hanno scelto di andare a dormire nello stesso letto dove poi è scoccata la scintilla. Subito dopo, però, la showgirl, secondo quanto riporta Biccy, avrebbe chiesto a Nicola di tenerlo momentaneamente nascosto: "Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in Casa, ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamente loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso"

La romantica serata di Miriana e Nicola nella Nave dell'Amore

Nicola ha chiesto al GF Vip di organizzare una romantica cena nella Love boat (la Nave dell'Amore) per Miriana. Gli autori lo hanno accontentato e la showgirl ha accettato l'invito. I due hanno così trascorso qualche ora da soli, lontano dagli altri inquilini. L'atmosfera era perfetta: candele, vasca idromassaggio, rose e musica. Durante la serata i due gieffini hanno parlato, ballato e si sono avvicinati sempre di più fino a toccarsi le labbra. Nicola ha rubato un timido bacio a stampo a Miriana che, quasi imbarazzata, si è poi ritratta. Il figlio di Patrizia Mirigliani è sicuro dei sentimenti che prova per la showgirl, tanto da averle confessato di essersi innamorato. Lei, invece, ha preferito mettere un freno e andare con i piedi di piombo.