Nicola Pisu e Miriana Trevisan stanno vivendo un sentimento importante al GfVip

Nella decima puntata del Grande Fratello Vip sono stati messi ai raggi x i concorrenti Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Tra i due c'è del tenero e si vede. Nicola Pisu ha ammesso di provare dei sentimenti per lei, lei ha confermato di essere molto attratta sebbene sia frenata dalla differenza d'età. Nicola Pisu, infatti, ha 33 anni. Miriana Trevisan ha 48 anni: "Lui è molto deciso. La qualità che ha lui e che è veramente pulito, sincero, netto. È un cuore puro". La storia che sta nascendo ha sorpreso tutti e continua a sorprendere, perché nessuno si aspettava questa coppia.

Miriana Trevisan si racconta

Miriana Trevisan ha raccontato che ha un patto con suo figlio: "Se a lui piace, allora le cose andranno bene". Poi racconta di un trauma passato con un precedente rapporto: "Ha vissuto insieme a noi, ma non succederà più perché non è andata bene".

Nicola Pisu: "Lei è reale"

"Io provo già dei sentimenti forti per Miriana". Nicola Pisu è molto determinato e pensa che il sentimento per Miriana Trevisan sia il primo sentimento "reale" che prova da tempo. "Provare queste emozioni da lucido è ancora più bello. Con la dipendenza ero molto anestetizzato. Non provavo sentimenti veri, erano sentimenti finti. Adesso è reale, è tutto reale". Applausi da studio, poi Alfonso Signorini fa girare la parola.

I pareri della casa

Katia Ricciarelli scherza: "Vengo a cantare l'Ave Maria al matrimonio. All'inizio mi ero un po' risentita con lei perché negava la storia, ma sono felice se stanno insieme". Anche Raffaella Fico: "Sono felicissima, se entrambi sono predisposti evviva l'amore. Magari, adesso ascoltando Miriana, va fatto step by step. Nicolino si deve tranquillizzare un po'". Sonia Bruganelli stuzzica Gianmaria Antinolfi: "Stai vicino a Nicola che magari per osmosi rimorchi pure tu".