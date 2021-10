Nicola Pisu al GFVip dorme a terra pur di stare accanto a Miriana Trevisan Vedere Nicola Pisu dormire a terra con tanto di cuscino a fianco al letto di Miriana Trevisan ha lasciato perplessi gli spettatori che sui social hanno riversato il loro sgomento: era davvero così necessario? Poco prima Miriana aveva avuto un crollo emotivo e si era lasciata andare alle lacrime. Un momento del quale Nicola non si era affatto accorto, dunque per farsi perdonare ha deciso di fare un gesto apparentemente romantico, che ha lasciato stupiti gli stessi concorrenti della casa.

A cura di Giulia Turco

Il suo intento era quello di fare un gesto romantico, ma agli occhi del pubblico è apparso come tutt'altro. Vedere Nicola Pisu dormire a terra con tanto di cuscino a fianco al letto di Miriana Trevisan ha lasciato perplessi gli spettatori che sui social hanno riversato il loro sgomento: era davvero così necessario? Soprattutto, viene da chiedersi, perché la Trevisan gli ha permesso di abbassarsi a tanto? Ecco cos'è successo nella casa nelle ultime ore.

Il crollo emotivo di Miriana Trevisan

Miriana Trevisan si è lasciata andare ad un momento di lacrime mentre Manuel Bortuzzo suonava al pianoforte Vivere di Vasco Rossi. Ad accompagnarla e consolarla durante il suo sfogo, le parole di Alex Belli che si è subito accorto del suo momento delicato: "Qui dentro non c'è alcun bisogno della corazza che ti sei creata, vivi spensierata". La concorrente si lascia scappare un sorriso, ma è a Nicola Pisu che vorrebbe affidare la sua commozione. Raggiunto Nicola in giardino, gli chiede se si sia accorto del suo stato d'animo: "Cos'è successo secondo te? Non c'entri niente tu". Eppure Pisu non si è accorto di nulla: "Io ti vedo sempre sorridente". Poi la notte, decide di dormire accanto al suo letto, per dimostrarle la sua vicinanza, nonostante la Trevisan provi a farlo desistere: "Non voglio che dormi lì, per me il sonno è sacro".

La reazione dei concorrenti

Un gesto che non è passato inosservato agli occhi dei concorrenti né del pubblico che ha commentato l'episodio sui social. Nella casa, Sophie Codegoni lo ha ha visto come un gesto tutto sommato romantico e, dopo un primo istante di sgomento, ci ha scherzato su, chiedendo a Gianmaria perché non facesse anche lui altrettanto.