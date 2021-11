GF Vip, Miriana Trevisan prende le distanze da Nicola Pisu: “Non vedo la mia vita con lui” Il confronto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu durante la 18esima puntata del Grande Fratello Vip: i due chiariscono di avere punti di vista differenti sul loro rapporto.

A cura di Ilaria Costabile

Nella diciottesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 12 novembre, tra gli argomenti affrontati dai gieffini, c'è quello che riguarda il rapporto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. I due, dopo lo scorso appuntamento televisivo in cui lui è sbottato rivolgendosi in malo modo alla showgirl, si sono allontanati ancora di più, per poi provare a riavvicinarsi prima della puntata, la situazione sembra essersi ormai definita e, quindi, è difficile parlare ora come ora di coppia.

Le scuse di Nicola Pisu

Nicola Pisu, interpellato da Alfonso Signorini, è il primo a prendere parola ipotizzando una sua possibile uscita, dal momento che ancora non era stato comunicato il verdetto della nomination: "Mi dispiace molto per quello che è successo la scorsa settimana e le ho chiesto anche scusa, però mi sono sentito preso in giro. Posso capire che in questo momento non voglia che io resti. Io sono innamorato di lei, quindi ho reagito in questo modo e me ne vergogno". La domanda più importante, però, è una e riguarda ciò che accade fuori dalle mura di Cinecittà e cioè se i due pensano ad una vita insieme e la risposta di Nicola non poteva che essere affermativa.

Miriana Trevisan ribadisce il suo distacco

Diverso, invece, è l'approccio di Miriana Trevisan che rivendica la sua chiarezza e il fatto di voler prendere le distanze, dimostrata in ogni momento di questa conoscenza, nonostante lui le abbia rinfacciato di non essere stata sincera e di non aver detto fin da subito che tra loro non poteva esserci nulla. La showgirl, quindi, ha risposto con un certo piglio:

Io non vedo una mia vita con lui. Non è stata solo quella sera, sono stati due giorni di rabbia, io gli avevo detto che avrei preso delle distanze, lui non mi parlava più e io non capivo. Io ti ho sempre detto tutta la verità, anche io mi sono data un'opportunità da donna, anche io sono normale. Dopo che ho visto la tua rabbia ti ho detto ci vediamo come amici, ma non sono una veggente, ho imparato a dire dei no assoluti.

Le porte, quindi, non sembrano essere del tutto chiuse per una conoscenza al di fuori del Grande Fratello Vip, anche lui, infatti, ha ribadito il concetto dicendo: "Non penso che due litigi possano essere un problema, è anche un modo per conoscersi"