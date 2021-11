GF Vip, Nicola Pisu durissimo con Miriana Trevisan: “Vai da chi ti tratta male” Scontro duro al Grande Fratello Vip tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan, con il concorrente che attacca la showgirl dopo la spaccatura dell’ultima settimana. I due si nominano a vicendae Pisu pronuncia una frase molto severa nei confronti di Miriana. Interviene anche Alfonso Signorini, invitandolo a chiedere scusa.

A cura di Andrea Parrella

Attimi di tensione al GF Vip tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Quella che sembrava destinata ad essere una coppia di questa edizione del reality, si è sfaldata nel corso dell'ultima settimana, per arrivare al punto di rottura durante la puntata del Grande Fratello Vip dell'8 novembre. Il momento di tensione massimo si è raggiunto durante le nomination palesi, quando Nicola e Miriana si sono di fatto nominati a vicenda.

La nomination a vicenda di Nicola e Miriana

Pisu ha motivato la sua decisione attribuendo a Miriana le colpe di un comportamento ambiguo e scaricando il suo risentimento per un sentimento fondamentalmente non corrisposto. Più volte Miriana, nel corso delle settimane, aveva lasciato intendere a Pisu di non avere intenzione di gestire questa situazione all'interno della Casa, ma di farlo semmai all'esterno. Pochi giorni fa erano state queste le sue parole:

"L'attrazione c'è ma non mi va di gestirla qui. Non sono innamorata, provo un'attrazione e ti trovo speciale. Non tieni conto che io sono una persona con un bambino. Io non me la sento di viverla qui dentro. A volte mi sembra di mancarti di rispetto. Vediamo…però non mi devi aspettare. Se per te è una cosa seria e vedi che questo atteggiamento ti dà fastidio, pazienza, che devo fare. Tu vorresti che qui avessi un atteggiamento da fidanzata. Non lo farò mai. Per me è già troppo quello che è successo. Prendo le distanze fisiche per ora e poi vedremo fuori, vedremo…non lo so".

Alfonso Signorini a Nicola: "Chiedi subito scusa"

Presa di posizione che ha generato disappunto in Pisu. Da qui arriva la sua nomination, che scaturisce in una lite in diretta al culmine della quale Nicola arriva a scariczre tutto il suo risentimento dicendo a Miriana: "Vai da chi ti tratta male". "Cosa ne sai tu della mia vita?", risponde Miriana Trevisan, mentre Alfonso Signorini biasima Nicola per le parole pronunciate: "Chiedi subito scusa, frasi come queste sono inaccettabili".