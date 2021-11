Miriana Trevisan ferma Nicola Pisu: “Prendo le distanze, poi vedremo fuori”, lui sbotta: “Ora basta” Al Grande Fratello Vip, Nicola Pisu ha chiesto spiegazioni a Miriana Trevisan alla luce del suo allontanamento. La showgirl ha chiarito che non se la sente di concedersi baci e coccole davanti alle telecamere. Preferisce frenare del tutto il loro rapporto, valutando poi se viverlo fuori. Il figlio di Patrizia Mirigliani non ci sta.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan sembra ormai decisa a prendere le distanze da Nicola Pisu. La showgirl ed ex ragazza di Non è la Rai ha chiarito di non riuscire a viversi questa conoscenza sotto l'occhio delle telecamere perché sa che suo figlio la sta guardando da casa. Il confronto tra i due gieffini, ha causato poi lo sfogo da parte del figlio di Patrizia Mirigliani.

Miriana Trevisan frena i baci e le coccole di Nicola Pisu

Miriana Trevisan, nonostante abbia ammesso di provare una certa attrazione per Nicola Pisu, ha ribadito di voler prendere le distanze da lui. Non intende più cedere a baci e coccole, perché suo figlio da casa la guarda. La concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato:

"L'attrazione c'è ma non mi va di gestirla qui. Non sono innamorata, provo un'attrazione e ti trovo speciale. Non tieni conto che io sono una persona con un bambino. Io non me la sento di viverla qui dentro. A volte mi sembra di mancarti di rispetto. Vediamo…però non mi devi aspettare. Se per te è una cosa seria e vedi che questo atteggiamento ti dà fastidio, pazienza, che devo fare. Tu vorresti che qui avessi un atteggiamento da fidanzata. Non lo farò mai. Per me è già troppo quello che è successo. Prendo le distanze fisiche per ora e poi vedremo fuori, vedremo…non lo so".

Nicola Pisu vorrebbe che Miriana Trevisan assumesse una posizione più netta, anziché dire che una volta fuori vedrà se coltivare o meno un rapporto con lui: "Abbiamo due punti di vista diversi. Non ho detto che tu sbagli. Ma dovremmo coltivare qui il rapporto. Coltivare non significa che qui dentro devo fare chissà che cosa. Io ci tengo molto a te. Se non c'è interesse, dimmelo prima".

Lo sfogo di Nicola Pisu, deluso da Miriana Trevisan

Nicola Pisu si è sfogato con Alex Belli. Ha spiegato di reputarsi molto più maturo di Miriana Trevisan, perché lui è netto in ciò che dice, mentre la showgirl – a suo dire – tenderebbe a fare giri di parole. È convinto che quelle della gieffina siano tutte scuse per non dirgli come stanno realmente le cose: