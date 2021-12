La ‘vendetta’ di Nicola Pisu: cena e selfie al ristorante dell’ex di Miriana Trevisan Nicola Pisu è stato a cena in un ristorante a Roma il cui proprietario è Vito Fiusco, ex compagno di Miriana Trevisan. Il selfie non è passato inosservato.

A cura di Gaia Martino

Sono trascorse già diverse settimane dall'eliminazione di Nicola Pisu dal Grande Fratello VIP. L'ex concorrente durante il suo percorso nel reality si è reso protagonista di un affare amoroso con Miriana Trevisan non andato a buon fine, tanto che dopo la sua uscita, l'ex di Non è la Rai si è sentita libera, stando alle sue parole. I due hanno avuto un rapporto fatto di alti e bassi, tra baci, carezze e durissimi scontri la 49enne non ha mai voluto fare passi avanti e godersi il flirt in libertà. A Verissimo lo scorso 19 novembre Nicola Pisu ha commentato la sua esperienza e il rapporto interrotto in maniera drastica con la sua inquilina: "Ero molto innamorato ma ho capito che da parte sua c’era un freno. Per lei era solo attrazione fisica. Era inutile portare avanti un amore a senso unico". Oggi ha messo definitivamente un punto ed è tornato alla sua vita ‘reale'. Ieri sera è uscito a cena in un ristorante nella Capitale: un selfie pubblicato sui social ha attirato particolarmente l'attenzione di utenti social.

Nicola Pisu e il selfie con l'ex di Miriana Trevisan

L'ex concorrente del GF Vip ieri sera ha cenato in un ristorante che si trova al centro di Roma il cui proprietario è Vito Fiusco, l'ex compagno di Miriana Trevisan. In tanti su Twitter hanno notato la particolare vicinanza tra i due, confermata poi da un selfie che si sono scattati. "Gli do due dritte" ha scritto il proprietario del locale come testo sulla foto postata nelle sue Instagram story. Il riferimento all'attuale concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini risulta piuttosto chiaro.

L'ex gieffino al tavolo era con diversi volti famosi della televisione italiana, come l'ex inquilino Tommaso Eletti, l'ex tronista Joele Milan, l'influencer Amedeo Venza, Eliana Michelazzo.

Vito Fiusco e la storia con Miriana Trevisan

L'imprenditore proprietario di un affermato ristorante romano ha avuto una storia d'amore con Miriana Trevisan prima che lei entrasse a far parte del cast del Grande Fratello VIP. Circolavano voci che i due stessero ancora insieme durante il percorso dell'ex di Non è la Rai nel reality, smentite poi dal diretto interessato che a Novella 2000 ha reso nota la sua attuale relazione con Veronica Ursida, ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne. Vito Fiusco fu chiaro: