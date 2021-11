Grande Fratello Vip 2021, eliminato Nicola Pisu: nominati Sophie Codegoni, le Selassié e Soleil Nella 18esima puntata del Grande Fratello Vip è stato eliminato Nicola Pisu, mentre i concorrenti in nomination sono Sophie Codegoni, le sorelle Selassié e Soleil Sorge.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di venerdì 12 novembre 2021 del Grande Fratello Vip è stato eliminato Nicola Pisu, che ha perso al televoto con Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan, la prima a salvarsi durante la serata. I concorrenti che, invece, sono attualmente in nomination sono Sophie Codegoni, Jessica, Lulù e Clarissa Selassié e Soleil Sorge. Durante la puntata sono stati affrontati vari argomenti, ma senza dubbio quello che ha generato più dibattito è stato il nuovo scontro tra Delia Duran e Soleil Sorge.

Chi è l’eliminato del 12 novembre 2021, le percentuali

A lasciare la casa del Grande Fratello Vip nella puntata di venerdì 12 novembre è Nicola Pisu. La sua eliminazione è la conseguenza dei voti del pubblico a casa che si sono sommati dal primo al secondo appuntamento settimanale e che, quindi, determinano le sorti dei concorrenti. Queste le percentuali che hanno decretato la salvezza o meno dei vip:

Nicola Pisu 31%

Gianmaria Antinolfi 32%

Miriana Trevisan 37%

Chi sono i concorrenti in nomination

Come in ogni puntata sono stati individuati i concorrenti definiti "immuni" e che, quindi, non possono essere nominati dagli altri. Stavolta sono Alex Belli, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Giucas Casella. A questi, che sono gli immuni scelti dagli inquilini, si aggiunge il concorrente scelto dalle opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che per la prima volta scelgono Gianmaria Antinolfi. In questa puntata hanno dovuto affrontare le nomination palesi i concorrenti che non hanno l'immunità. Tra le più votate ci sono Sophie Codegoni nominata da Carmen Russo, Manila Nazzaro, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Prima d'ora non era mai successo e anche le sorelle Selassié sono finite in nomination: Davide Silvestri, Manuel e Alex le hanno nominate. Il nome di Soleil, invece, è stato fatto da Miriana, Sophie.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 12 novembre 2021

Nella 18esima puntata del Grande Fratello Vip si è verificato un nuovo incontro-scontro tra Soleil Sorge e Delia Duran che hanno nuovamente parlato del legame che c'è tra l'influencer e Alex Belli che, in più occasioni, è sfociato in qualcosa che sembrava poter andare oltre l'amicizia. Di amicizia o di un amore mancato si parla anche per Miriana Trevisan e Nicola Pisu che, però, sembrano percorrere strade diverse. Invece, una chiusura definitiva è quella che Manuel Bortuzzo ha chiesto a Lulù, dopo il suo comportamento.