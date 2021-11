Rissa tra Soleil Sorge e Delia Duran, la moglie di Alex Belli: “Sei innamorata di lui” La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip ha visto lo scontro tra Delia Duran e Soleil Sorge. La moglie di Alex Belli contro la gieffina, Signorini le divide.

Alfonso Signorini conduce la diretta della diciottesima puntata della nuova edizione del padre di tutti i reality: il Grande Fratello Vip. Con lui in studio, come di consueto, ci sono le due aggueritissime opinioniste: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Il primo blocco di puntata è tutto incentrato sul rapporto tra Soleil Sorge e Alex Belli, un po' ai minimi termini nell'ultima settimana, poi ritornati di nuovo complici. Ma c'è Delia Duran, la moglie di Alex Belli, per l'ennesimo confronto con Soleil Sorge, che ha usato brutte parole per parlare proprio della Duran.

Le premesse

Nell'apertura di puntata, viene passato al setaccio il rapporto tra i due protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip. Ignari del fatto che ci sia anche stasera Delia Duran, i due si fanno i complimenti reciproci. In particolare, Soleil dice di amare di Alex Belli tutte le sue sfumature: "Lui ha mille colori dentro". Le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli se la ridono: "Ve l'avevo detto", ha dichiarato la moglie di Paolo Bonolis. Ma mentre tutto questo va in onda, Delia Duran osserva: "Soleil è una grande manipolatrice, sa benissimo che Alex è sensibile al suo fascino".

Il racconto dello scontro

Delia Duran e Soleil Sorge si scontrano nello studio del Grande Fratello Vip. Gli autori hanno l'accortenza di far terminare il match tra Italia e Svizzera, poi lo scontro può partire. Le due donne si accavallano, si parlano sopra di continuo: "I tuoi atteggiamenti" dice ancora Delia Duran "sono incomprensibili. Sei andata oltre, non lo hai respinto quando sei andata oltre. Mettiti nei miei panni, come reagisci tu come moglie?". La replica di Soleil Sorge: "Dovresti preoccuparti più di tuo marito che non di me. Le tue parole sono insensate e fuori luogo. Hai una personalità molto bassa, mi aspettavo una Delia che veniva a scusarsi. Se ti preoccupa la nostra complicità, è perché ti preoccupa questa donna qua".

L'intervento di Alfonso Signorini

Alfonso Signorini seda la rissa e fa due domande a entrambe: "Io mi preoccupo di lei, perché è una manipolatrice, è una grande stratega. Lei è innamorata di lui, che è caduto nella sua trappola, spero non definitivamente. Sono tanto arrabbiata con lui", dice Delia Duran. Soleil Sorge: "Mi spiace per te, ma io entro nella casa anche più forte di prima".

Delia Duran non vuole incontrare Alex Belli

A fine blocco, Delia Duran ammette di essere preoccupata ad Alfonso Signorini: "Ora voglio vedere il suo comportamento, il comportamento di mio marito e ora non voglio parlare proprio più". Adriana Volpe e Sonia Bruganelli attaccano Delia Duran: "Ti rendi conto della figura che hai fatto fare a tuo marito? Gli hai dato del coniglietto".