Manuel non ce la fa più a sopportare Lulù, ma lei non molla: “Non sono la stron*a di turno” Lulù Selassié viene messa sulla graticola nel corso della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip. Il suo atteggiamento opprimente nei confronti di Manuel prosegue.

Alfonso Signorini, nel corso della diretta della diciottesima puntata della nuova edizione del padre di tutti i reality, il Grande Fratello Vip, ha parlato della questione che lega Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Con lui in studio, hanno lasciato un commento anche le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Manuel Bortuzzo ha dichiarato di volere il suo spazio e di non sopportare più la situazione di ansie che causa Lulù Selassié.

Alfonso Signorini rimprovera Lulu

Alfonso Signorini bacchetta Lulù: "Manuel sta male e ti ha supplicato più volte di lasciarlo in pace e non è accaduto, ma perché? Nessuno ha il diritto di non rispettare altro e nella situazione di Manuel, che è una situazione particolare, bisogna avere rispetto". Lulù risponde: "Lui un giorno è così e un giorno è un'altra persona". Interviene Manuel Bortuzzo: "Ci sono giorni dove sto con 38 di febbre e lei è sempre tutta pimpante, non mi capisce".

Lulù prova a fare chiarezza

Lulù prova a giustificarsi, ma è tutto inutile: "Lui non fa chiarezza con i suoi pensieri, ma io non sto dicendo che non può averli. Io non pretendo che lui sia diverso, io non sono qui la stronza di turno. Lo rispetto. Non mi sono allontanata da lui perché ho avuto paura che lui si allontanasse troppo da me". Alfonso Signorini contrattacca: "Io so che tu lo ami, ma devi accettare la realtà. Se lui si ritrova con la febbre forte per le medicine che prende, tu lo devi lasciare stare". Lulù chiede scusa: "Mi dispiace, io chiedo ufficialmente scusa". Ma non è la prima volta che chiede scusa. Jessica Selassié, la sorella di Lulù, chiude il blocco con un consiglio per la sorella: "Io penso che Lulù dovrebbe ascoltare di più". Perché, infatti, ha dimostrato di non saper ascoltare Manuel Bortuzzo, che ha chiesto in tutti i modi di essere lasciato in pace.