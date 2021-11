Manuel Bortuzzo torna ad allontanare Lulù: “Da due mesi ripetiamo le stesse cose” Nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel e Lulù tornano a discutere, con Bortuzzo che chiarisce ancora una volta di voler limitare i contatti: “Sono sempre stato molto chiaro”.

A cura di Andrea Parrella

Ennesimo chiarimento al Grande Fratello Vip tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due, che avevano iniziato il percorso nel programma scoprendo una grande complicità, si erano poi distaccati nelle settimane successive, dopo che Bortuzzo aveva cercato di prendere le distanze da Lulù, facendole capire che avrebbe voluto vivere questa esperienza in maniera più rilassata e senza pressioni ed eccessi.

La discussione tra Manuel e Lulù

Dopo un apparente riavvicinamento, Manuel e Lulù hanno avuto un altro chiarimento, con il nuotatore che ha provato a farle capire come le cose siano tornate ad essere asfissianti come un tempo. Per questo Manuel si è trovato costretto a dirle nuovamente come stiano le cose. "Me lo hai detto in modo scontroso – ha precisato lei – Pensavo che i miei comportamenti ti facessero piacere". Bortuzzo, nel corso della conversazione, ha specificato: "Il primo giorno che ci siamo avvicinati che ti ho detto "va bene tutto, però lasciami i miei spazi". Da quando ci conosciamo che ti ho detto che per me il troppo non funziona"

Lulù: "Forse ho frainteso tutto"

Lulù prova quindi a ribadire che si trattava solo di volerlo cercare per un abbraccio, ma Bortuzzo ribadisce, anche con una certa durezza: "Non si tratta di un abbraccio e basta. Sono due mesi che ripetiamo le stesse cose, io mi sono fatto conoscere sin dall'inizio con tutti i miei difetti. Ti ho dato la possibilità di accettarlo o meno, sembra che a livello mentale tu l'abbia accettato, ma a livello pratico no". Lulù, provando a calmare Manuel, ha riconosciuto di aver esagerato e frainteso i messaggi di Manuel: "Forse c'è stato un momento in cui mi sono fatta prendere dall'entusiasmo di questo riavvicinamento". E Bortuzzo, a quel punto, ha precisato: "Però ti sei dimenticata del resto".