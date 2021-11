GF Vip, Manuel Bortuzzo post puntata sbotta contro Lulù: “Mi sono vergognato, vaffa**lo” Dopo la puntata in diretta del GF Vip Manuel ha sbottato con Lulù inveendo contro i suoi comportamenti. Con parole forti ha allontanato più volte la sua inquilina, sottolineando la sua posizione.

A cura di Gaia Martino

La 23esima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 29 novembre è stata ricca di sorprese e colpi di scena ma anche di tensioni dovute a scontri e crisi tra i concorrenti. In particolare Lulù Selassiè si è resa protagonista di una scenata dettata dall'ansia che ha fatto sbottare Alfonso Signorini il quale, come conseguenza, ha emesso un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Dopo aver appreso che una tra lei e Clarissa sarebbe stata eliminata, la principessa è corsa in bagno minacciando tutti: "Porca putt**a, andate via, io da qui non esco", sabotando anche la sorpresa che il reality aveva preparato per lei e le sorelle. La strigliata è arrivata non solo da parte del conduttore in diretta ma anche dal suo inquilino Manuel Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo furioso con Lulù

Dopo la nomination contro Lulù motivata con "Mi dissocio dai suoi comportamenti", Manuel al termine della puntata ha avuto un duro scontro con lei nel quale sono volate parole piuttosto forti. La principessa si è avvicinata in lacrime al suo inquilino per cercare conforto dopo quanto accaduto ma non ha avuto il trattamento che desiderava. Il nuotatore ha subito sbottato:

Lasciami vivere, ti ho detto quello che penso. Mi dissocio dai tuoi comportamenti, non mi vanno bene e sono cose tue, non sono affari miei.

L'insistenza della Selassiè ha fatto agitare ancora di più Manuel il quale ha continuato spiegandole che il comportamento che adotta non è di suo gradimento: "A me non piace il tuo comportamento, punto e basta. Dicono le cose e non ascolti, io ti voglio bene, ti rispetto". Dopo l'accusa di non ascoltarla, ha concluso lasciandola sola: "A me dici non ascolti? Vattene a fan**lo".

Lulù disperata: "Che incubo"

Dopo la puntata, nella notte, Lulù è stata travolta da un momento di grande sconforto ed ha iniziato a parlare da sola, in giardino. "È un incubo passare per chi non sei, che incubo" ha detto in lacrime. Successivamente ha ripreso a parlare con Manuel il quale non ha cambiato affatto idea:

Non posso pretendere altro, siamo due mondi io e te, opposti. Mi fa stare male queste cosa, mi sono sentito in imbarazzo, mi sono vergognato. Mi mettono in imbarazzo quando mi chiedono se sono contento se sei rimasta, ma che me ne frega a me.

Lulù ha spiegato il motivo per il quale ha avuto la crisi di ansia, legata non solo al pensiero dell'eliminazione ma anche al comportamento delle sue inquiline che hanno esultato alla notizia di Manila salva. Manuel ha interrotto nuovamente la principessa: "Io non voglio proprio parlare".