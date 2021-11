I 5 momenti imperdibili della 23esima puntata del GFVip: provvedimento disciplinare per Lulù Dalla vendetta di Delia Duran, alla crisi di Lulù Selassié e il provvedimento disciplinare nei suoi confronti: i 5 momenti imperdibili della 23esima puntata del GFVip.

La 23esima puntata del GFVip, in onda lunedì 29 novembre, è stata ricca di tensioni ma anche di colpi di scena sentimentali. Dalla vendetta di Delia Duran che si è lasciata sorprendere tra le braccia del modello Simone Bonaccorsi, alla crisi di Lulù Selassié che ha fatto infuriare il Grande Fratello Vip che ha emesso un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. L'eliminzione della sorella Clarissa è stata un brutto colpo e l'ansia ha preso il sopravvento.

La crisi di Lulù e la reazione di Alfonso Signorini

Dopo aver appreso che una tra lei e Clarissa sta per essere eliminata, Lulù Selassié è corsa a chiudersi in bagno minacciando tutti: “Porca puttana, andate via, io da qui non esco” e sabotando la sorpresa che il conduttore aveva preparato per lei e le sorelle. Ad attenderle in Mistery infatti c'era il cugino Nicolas, ma Lulù non ne voleva sapere di uscire dal bagno e, tra le lacrime e l'imbarazzo delle sorelle, si è beccata una strigliata da parte di Signorini: "Mi spiace, ma Lulù sta esagerando. Non possiamo fermare il programma per Lulù, sta esagerando", e ancora, "non ce ne frega niente delle sue pizze". La Selassié è stata infine oggetto di un provvedimento disciplinare da parte del GFVip che l'ha mandata in nomination d'ufficio.

I nuovi ingressi nella casa del GFVip

Ad animare le prossime settimane nella casa ci penseranno senz'altro Valeria Marini e Giacomo Urtis, che partecipano come unico concorrente di questa edizione. La showgirl è entrata nella casa con tanto di occhio bendato per via di un'operazione delicata che ha subito di recente, accolta da Francesca Cipriani con la quale non scorre buon sangue in virtù di antichi malumori. Dopo di lei ha fatto il suo ritorno nella casa anche Giacomo Urtis il chirurgo dei Vip già concorrente nella passata edizione, mentre è la prima volta nella casa per l'influencer Biagio D'Anelli

La vendetta di Delia Duran

Delia Duran sembra aver trovato consolazione tra le braccia di Simone Bonaccorsi, modello e amico di Alex Belli, con il quale ha partecipato ad un evento e scattato un servizio fotografico a Torino. I due sono stati pizzicati dai fotografi di Chi mentre si scambiano teneri abbracci e sguardi complici dietro le quinte dell'evento. Belli tuttavia non è apparso affatto preoccupato, sostenendo di fidarsi di entrambi. Simone Bonaccorsi aveva partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip insieme alla compagna Chiara Esposito. I due avevano dato prova positiva del loro amore all'interno del gioco, ma si sono lasciati lo scorso settembre.

Katia Ricciarelli contro le Selassié

È scontro generazionale nella casa. In particolare, Clarissa e Lulu si sono scagliate su Katia Ricciarelli che è la donna che sta capeggiando una mini rivolta nei loro confronti. Dal punto di vista delle Selassie, loro sono state nominate perché non sono famose: "Qui ci sono persone che credono che possono parlare solo sulla base delle esperienze fatte". Katia Ricciarelli dà della bugiarda a Clarissa: "Voi gridate sempre e posso rispondere a una di voi e non a tutte e tre che parlate contemporaneamente. E poi smettetela di parlare della vostra vita, del vostro passato, che noi comunque rispettiamo. La smetterete di passare davanti a me: ‘amore, adoro'. Non fate più queste cose, ragazzi. Voi parlate che sembrate le tre scimmiette, dovreste maturare delle vostre idee".

Soleil contro Miriana

Miriana è ferita dalle parole dell'influencer che ancora una volta appare ai suoi occhi come arrogante e presuntuosa. "Sei cattiva", le dice senza mezzi termini confermando il suo pensiero. Soleil non ci sta, pur ammettendo che la frase sulla menopausa è stata a dir poco indelicata. Un argomento che per la Trevisan è molto delicato e che la fa soffrire visto che le è stato asportato l'utero e dunque le è stata indotta la menopausa forzata. "Mia made stessa è andata in menopausa, ma lo intendevo solo come il momento dell’età che rende una donna nervosa. Comunque è stato di poco gusto e mi scuso", si giustifica l'influencer.