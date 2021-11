Il ritorno di Giacomo Urtis al GFVip, sarà un unico concorrente con Valeria Marini Il chirurgo dei Vip torna tra le mura del GFVip per partecipare questa volta come unico concorrente in coppia con Valeria Marini. Nell’ultima edizione aveva raccontato luci e ombre della sua personalità eccentrica.

Giacomo Urtis è di nuovo nella casa del Grande Fratello Vip. Un grande ritorno per il chirurgo dei Vip che ha lasciato le mura di Cinecittà pochi mesi prima come concorrente della passata edizione. Un volto che alcuni gieffini conoscono molto bene, per altri è invece del tutto nuovo. Dopo la frattura delle Selassié e l'uscita di Clarissa, Urtis parteciperà come unico concorrente insieme a Valeria Marini entrata poco prima di lui.

Chi è Giacomo Urtis

Giacomo Urtis, conosciuto come il chirurgo dei Vip è stato spesso ospite di diversi salotti televisivi. Dopo una laurea specialistica in Dermatologia e Venereologia e un Master in Chirurgia estetica che gli ha permesso di aprire diversi centri specializzati tra Roma, Milano e Torino, sviluppa la sua carriera in parallelo nel mondo dello spettacolo. Prima con la web serie di Lory del Santo ‘The lady’ insieme a Franceska Pepe, poi con la partecipazione ai salotti di Barbara D’Urso in qualità di opinionista. Nel 2017 è stato naufrago a L'Isola dei Famosi, poi nel 2020 è concorrente nella casa del Grande Fratello Vip 5, nell’edizione vinta da Tommaso Zorzi.

Il percorso di Gicomo Urtis al GFVIp 5

La presenza del chirurgo dei Vip non è passata indifferente tra le mura di Cinecittà tanto che, dopo essere entrato come ospite speciale, è stato invitato a restare come concorrente ufficiale del reality. Alfonso Signorini, infatti, gli aveva affidato una missione speciale da compiere: somministrare ai Vip dei “gossip chirurgici”, pettegolezzi veri o finti che riguardano i concorrenti. Durante il suo percorso ha stretto legami importanti, ma soprattutto si è fatto conoscere per la sua personalità eccentrica e istrionica, senza nascondere le fragilità. Urtis ha infatti svelato le debolezze legate all’omosessualità non accettata del tutto dai suoi genitori e una grande voglia di farsi amare per la persona che è oggi.