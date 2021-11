Soleil Sorge si scusa per la frase sulla menopausa, Miriana Trevisan: “Sei cattiva” Miriana è ferita dalle parole di Soleil che ancora una volta appare ai suoi occhi come arrogante e presuntuosa. Lei non ci sta, pur ammettendo che la frase sulla menopausa è stata a dir poco indelicata.

A cura di Giulia Turco

Fuoco e fiamme tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan al GFVip. In settimana le due concorrenti si sono scontrate in maniera molto accesa dando vita ad un battibecco nato per via di un arricciacapelli. Il ferro della discordia è stato il pretesto per lanciarsi reciproche accuse, d'altronde è noto che tra loro non scorra affatto buon sangue e in puntata Signorini le porta ad un faccia a faccia in Mistery Room.

Perché per Miriana la menopausa è un tema delicato

Miriana è ferita dalle parole dell'influencer che ancora una volta appare ai suoi occhi come arrogante e presuntuosa. "Sei cattiva", le dice senza mezzi termini confermando il suo pensiero. Soleil non ci sta, pur ammettendo che la frase sulla menopausa è stata a dir poco indelicata. Un argomento che per la Trevisan è molto delicato e che la fa soffrire visto che le è stato asportato l'utero e dunque le è stata indotta la menopausa forzata. "Mia made stessa è andata in menopausa, ma lo intendevo solo come il momento dell’età che rende una donna nervosa. Comunque è stato di poco gusto e mi scuso", si giustifica l'influencer.

La lite tra Miriana e Soileil

Soleil ha accusato Miriana di aver sporcato un ferro per i capelli, così l'ha chiamata a gran voce chiedendole di pulirlo. La Trevisan ha reagito male perché a quanto pare stava riposando nell'altra stanza."Siamo arrivati a fare la gang che mi vieni a vessare così? Siamo proprio alla follia", si è sfogata l'ex ragazza di Non è la Rai. "Stavo dormendo, mi sono spaventata, pensavo fosse successo qualcosa. Questo vuol dire che hai preso potere e puoi trattare tutti una me**a come tratti i tuoi uomini", le ha detto quasi in lacrime. Soleil non si è lasciata impietosire e non ha tardato a rispondere: "Non mi parlare, perché non ti sopporto più. Capisco la menopausa, però datti una calmata".