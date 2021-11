GF Vip, la lite tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge: “Capisco la menopausa, però calmati” Un’accesa discussione è scoppiata tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge a causa di un ferro per i capelli nella casa del Grande Fratello VIp. Nessuna delle due ha risparmiato dure parole nei confronti dell’altra.

Dopo 73 giorni, nella casa del Grande Fratello Vip ogni piccolo pretesto sembra far scoppiare un litigio. I delicati equilibri tra gli inquilini vacillano sempre di più, tra nomination inaspettate, discussioni e nuove amicizie. L'ultima scintilla si è accasa a causa di una piastra per capelli e ha coinvolto Soleil Sorge e Miriana Trevisan, che poco tempo fa aveva già discusso e poi fatto pace con Katia Ricciarelli.

Perché Miriana e Soleil hanno litigato

Tutto è partito da Soleil che, intenta a sistemarsi i capelli con alcune compagne, ha trovato il ferro per i capelli sporco. E convinta che la colpa fosse di Miriana è andata a cercarla, con modi decisamente non delicati. La gieffina è entrata nella camera da letto urlando a gran voce il nome dell'ex ragazza di Non è la Rai, svegliandola mentre stava dormendo. Miriana ha poi commentato la scena con le altre ragazze presenti, sconvolta da quanto accaduto:

Siamo arrivati a fare la gang che mi vieni a vessare così? Siamo proprio alla follia. Stavo dormendo, mi sono spaventata, pensavo fosse successo qualcosa. Questo vuol dire che hai preso potere e puoi trattare tutti una me**a come tratti i tuoi uomini. Ma che cosa è questa cattiveria?

Lo scontro diretto tra Miriana e Soleil

Oltre ad aver commentato l'accaduto con alcune coinquiline, Miriana ha avuto uno scontro diretto con Soleil, in cui le ha detto senza peli sulla lingua quello che pensava: "Non mi urlare mai più in quel modo". L'influencer le ha risposto per le rime, senza risparmiare cattiverie, convinta che le nutra un'antipatia personale nei suoi confronti: "Ma datti una calmata. Sei prepotente e cattiva con le persone. Non mi parlare, perché non ti sopporto più". Soleil è poi tornata nella zona beatuy, parlando di nuovo dell'episodio e, riferendosi a Miriana ha detto: "Capisco la menopausa, però datti una calmata". Riusciranno a tornare amiche?

Lo sfogo di Soleil con Patrizia e Maria

Dopo l'accesa lite con Miriana, Soleil si è sfogata con le due new entry della casa, Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, che le hanno dato ragione su quanto successo. Patrizia chiede se ci sono dei precedenti tra loro e la gieffina spiega: "Non mi è piaciuto quando ha nominato Katia e ha detto delle cose fuori luogo ed è poi venuta a cercare il mio appoggio":