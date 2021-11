GF Vip, Miriana e Katia fanno pace: “Pensavo ti mettessi a ridere dopo la mia nomination” Dopo la nomination in puntata e la parte non assegnata allo spettacolo, Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan hanno deciso di chiarirsi e lasciarsi tutto alle spalle.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo le nomination dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan non scorre buon sangue. L'ex ragazza di Non è la Rai ha mandato al televoto la coinquilina che, una volta scoperto, non gliele ha di certo mandate a dire: "Che str***a, le tiro una scarpa in testa". Nei giorni successivi, la cantante ha poi deciso di escluderla dallo spettacolo della Turandot che tutti i concorrenti stanno preparando. Ora però pare che le due abbiano deciso di chiarire quanto accaduto.

Katia esclude Miriana dallo spettacolo

I concorrenti stanno preparando la Turandot di Giacomo Puccini, un'opera molto cara a Katia Ricciarelli vista la sua lunga carriera nella lirica. La cantante ha assegnato a ognuno di loro un ruolo. Tutti ne hanno uno, tranne Miriana che è stata volutamente esclusa. Sophie Codegoni, che ha parlato con Katia, le ha spiegato il motivo della decisione: "Lo show è suo ed è normale che non voglia coinvolgere una persona che non le sta simpatica". Miriana è rimasta sorpresa e dispiaciuta da questa scelta.

Il chiarimento tra Katia e Miriana

Su consiglio di alcuni coinquilini, Miriana e Katia hanno avuto un chiarimento su quanto accaduto durante le nomination di lunedì 22 novembre e sulla parte non assegnata nello spettacolo. La cantante le dice: "Un giorni mi dirai perché l'hai fatto" e la gieffina risponde, quasi con le lacrime agli occhi, che non si aspettava una reazione del genere da parte sua: "Era un gioco, pensavo ti mettessi a ridere come ho fatto io nelle altre due nomination, non pensavo di vederti così". Le due hanno poi deciso di lasciarsi tutto alle spalle e di iniziare un nuovo capitolo, si spera più sereno, della loro amicizia nella casa del Grande Fratello Vip.