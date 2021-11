Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan: “Che str***a, le tiro una scarpa in testa” e lei piange Nella puntata del Grande Fratello Vip del 22 novembre, Miriana Trevisan ha nominato Katia Ricciarelli, che non l’ha presa bene: “Che str***a, le tiro una scarpa”.

A cura di Elisabetta Murina

Le nomination della puntata del 22 novembre del Grande Fratello Vip hanno portato un pò di scompiglio nella casa. Al televoto sono finite Carmen Russo, Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. Quest'ultima non sembra aver preso nel giusto modo la nomination della coinquilina, ex ragazza di Non è la Rai, che ora rischia l'eliminazione insieme a lei: "Che str***a, le tiro una scarpa in testa".

GF Vip, le dure parole di Katia a Miriana

Dopo aver saputo che Miriana ha fatto il suo nome per le nomination della puntata del 22 novembre, Katia non gliele ha di certo mandate a dire. Parlando con Patrizia Pellegrino, una delle nuove concorrenti, la cantante si è rivolta alla coinquilina con dure parole, dandole della bugiarda e dalla falsa: "Fino alle otto e mezza di sera è stata in camera mia a mettersi le scarpe e tutto. Che str***a, le tiro una scarpa in testa. Sono schifata da questo atteggiamento, la prenderei a sberle". A infastidirla sarebbe stato soprattutto il doppio gioco della ex ragazza di Non è la Rai:

Sei una traditrice e basta, attacchi alle spalle. Io ti avevo aperto il cuore e adesso capisco tutto. Ti dico davanti a tutti che sei una bugiarda e una pugnalatrice. Hai fregato tutti con i tuoi santini. Cercavi di arruffianarti cambiandomi il letto e le lenzuola. Ma come ti permetti di pigliarmi per il c**o così?! Basta leccarmi il cu**

Tuttavia, nelle scorse puntate, anche la stessa Katia aveva nominato Miriana per il modo in cui ha trattato Nicola Pisu: "Io ti ho votata soltanto per quello che hai fatto a Nicola e tutti la pensano come me".

La reazione di Miriana

Miriana è scoppiata in lacrime dopo aver sentito le parole che Katia le ha rivolto e alla fine della puntata si è sfogata con Lulù Selassié, ribadendo che la stessa coinquilina più volte l'ha votata per mandarla in nomination: