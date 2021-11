Grande Fratello Vip 2021: Katia, Carmen, Miriana e Sophie le in nomination Katia, Carmen, Miriana e Sophie sono le quattro nominate della puntata del 22 novembre del Grande Fratello Vip.

A cura di Andrea Parrella

Sono Katia Ricciarelli, Carmen Russo, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan le nominate della puntata del GF Vip di lunedì 22 novembre. Una puntata ricca di novità, a cominciare dagli ingressi in casa di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino, nuove concorrenti del reality di Canale 5.

Chi sono i concorrenti in nomination

Immuni della punta sono Manila Nazzaro e Soleil. La prima perché la più votata del pubblico, Soleil appunto, le ha ceduto la sua immunità. La seconda premiata da Bruganelli e Volpe per questo gesto. Si è quindi passato alle nomination, iniziando da quelle palesi, partite subito con un giallo. Lulù, nella prima sera in cui si è separata dalle principesse Selassié, non fa in tempo a scegliere la carta nel tempo previsto e Alfonso Signorini le dice che per questa sera la sua nomination non sarà valida. "Perché? Lo hanno fatto anche altri in passato", chiede lei. Le nomination iniziano e Manila Nazzaro nomina Carmen Russo, che a sua volta nomina Miriana Trevisan. Francesca Cipriani decide di nominare Katia Ricciarelli, sostenendo che talvolta lei plachi la sua allegria. Anche Sophie nomina Katia Ricciarelli. Jessica Selassié nomina Sophie, nominata anche da Katia Ricciarelli. Miriana Trevisan nomina Katia Ricciarelli. La princess vota per Francesca Cipriani, mentre immancabilmente Soleil nomina Sophie.

Quindi è arrivato il momento delle nomination palesi. Il primo di turno è Aldo Montano, che nomina Miriana Trevisan. Gianmaria Antinolfi vota per Carmen Russo, così come Alex Belli. Manuel Bortuzzo nomina Carmen Russo. Giucas Casella chiude come sempre le nomination palesi votando Miriana Trevisan.

H2: Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 22 novembre 2021

Nel corso della puntata di lunedì 22 novembre del Grande Fratello Vip c0'è stato largo spazio per i nuovi ingressi in casa, quelli di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino. C'è stato quindi spazio per l'incontro tra Manuel Bortuzzo e il suo migliore amico, così come una lunga lettera del padre di Alex Belli per suo figlio. Punto centrale della puntata prima delle nomination, la proposta di matrimonio che Alessandro ha fatto a Francesca Cipriani.