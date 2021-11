La vendetta di Delia Duran con Simone Bonaccorsi di Temptation Island, Alex Belli: “Siamo amici” Alfonso Signorini mostra le foto di Delia Duran con Simone Bonaccorsi di Temptation Island, Alex Belli resta calmo: “Sono solo amici, non c’è nient’altro”.

Al Grande Fratello Vip, puntata numero 23, è di scena la vendetta di Delia Duran. Alfonso Signorini, attraverso le immagini del suo "Chi", ha mostrato una serie di posati nei quali si vedono chiaramente Delia Duran e Simone Bonaccorsi, l'ex Temptation Island. Abbracci, effusioni, tutto materiale che è stato fatto vedere nel corso della puntata ad Alex Belli e Soleil Sorge.

La reazione di Alex Belli e Soleil Sorge

Alex Belli viene invitato al super led da Alfonso Signorini. In questa stanza, il modello e attore guarda le foto che riguardano Delia Duran. Anche Soleil Sorge viene convocata nella mistery per le "grosse novità". Quando Soleil Sorge guarda le foto, resta un po' interdetta. Alfonso Signorini precisa che le foto sono state "rubate" e non sono state organizzate. Soleil nel vedere le foto si tiene vaga: "Penso che debbano parlare i diretti interessati di tutte queste cose".

È Simone, Alfo. Simone lo conosco, sta con una mia amica e stanno davvero molto bene insieme. Si amano molto. Lui l'ho preso per fare una campagna a settembre.

Ma quell'amica sarebbe Chiara con cui Simone si è lasciato. Alex Belli mantiene la barra dritta: "Non cado in questa cosa perché, al di là delle immagini, so che c'è molta amicizia. C'era prima e c'è adesso". Alfonso Signorini cerca di ravanare: "Non è normale che faccia così". Alex Belli tiene il focus:

Conoscendo Simo, conoscendo Delia, quel tipo di rapporto è proprio quello. Fino a quando non vedo cose diverse, non cambio la mia idea. Non difenderei la mia amicizia con Soleil se attaccassi questa foto. È un dietro le quinte.

Alex Belli: "Tu pensi che le telecamere mi fermano?"

Per chiarire ancora una volta la natura del rapporto tra lui e Soleil Sorge, Alex Belli punta ancora una volta sulla purezza del suo rapporto di amicizia con Soleil. Alfonso Signorini ribatte: "Voi avete le telecamere, altrimenti avreste già affondato il colpo". Alex Belli contrattacca: "Tu pensi che le telecamere mi fermano?". Ma Soleil Sorge, a distanza ha ascoltato tutto, e dopo riprende: "Mi sembra ovvio che le telecamere lo trattengano".

Chi è Simone Bonaccorsi

Simone Bonaccorsi aveva partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip insieme alla compagna Chiara Esposito. I due avevano dato prova positiva del loro amore all'interno del gioco, ma si sono lasciati a settembre: "Non eravamo più felici insieme", ha dichiarato lei.