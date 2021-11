GFVip, Delia Duran paparazzata con un altro dopo il bacio tra Alex e Soleil La furia di Delia per le gesta del marito si sarebbe già sciolta tra le braccia di un modello, che sembra le abbia fatto tornare il sorriso. Lui è Simone Bonaccorsi, ex volto di Temptation Island da poco tornato single.

Dopo " il bacio d'opera" tra Alex Belli e Soleil Sorge, Delia Duran ha reagito a modo suo. Gli occhi indiscreti di Chi hanno paparazzato la modella venezuelana nel dietro le quinte di un servizio fotografico a Torino in atteggiamenti complici con un collega. A quando pare la furia di Delia per le gesta del marito si sarebbe già sciolta tra le braccia del modello, che sembra proprio le abbia fatto tornare il sorriso.

Chi è il modello fotografato insieme a Delia Duran

Il modello in questione è Simone Bonaccorsi, un volto non nuovo a Canale 5, visto che ha partecipato alla seconda e ormai lontana edizione di Temptation Island Vip insieme all’allora fidanzata Chiara Esposito. La coppia ha chiuso definitivamente la relazione pochi mesi fa e pare che il modello sia libero e single, al momento. A giudicare dagli sguardi complici tra lui e Delia e da quanto sta avvenendo tra le mura di Cinecittà, non è escluso che la modella possa decidere di lasciarsi andare alla passione con il collega, anche solo per far tremare di gelosia il gieffino.

Alex e Soleil commentano il loro bacio

Nel frattempo in puntata ai due sempre più complici vengono mostrate le immagini del bacio che si sono scambiati durante la rappresentazione della Turandot. La passione non è passata inosservato al pubblico. Con la scusa dell'ennesima chimica artistica, scatenata dalla Ricciarelli, i due si sono lasciati andare a un momento intimo davanti a tutti. Inevitabile il mormorio sotterraneo che ne è conseguito, soprattutto perché più di un concorrente ha dovuto staccarli dicendogli che lo spettacolo era terminato. “Faccio l’attore, faccio questo nella vita”, si è giustificato lui. “Ci siamo immersi nei personaggi, l’avevamo programmato diversamente poi ci siamo lasciati trasportare”. I due non sanno più in che modo replicare al triangolo.