“Andate via, porca putt”, Lulù scopre che una tra lei e Clarissa sarà eliminata e si chiude in bagno Dopo aver appreso che una tra lei e Clarissa sta per essere eliminata, lei corre a chiudersi in bagno e minaccia tutti: “Porca puttana, andate via, io da qui non esco”.

Stava rischiando di chiudersi in maniera folle e inconsulta l'esperienza di Lulù al Grande Fratello Vip. Dopo aver appreso che una tra lei e Clarissa sta per essere eliminata, lei corre a chiudersi in bagno e minaccia tutti: "Porca puttana, andate via, io da qui non esco". Una brutta pagina. Lulù ha perso evidentemente la testa e ha irretito anche Alfonso Signorini: "Mi spiace, ma Lulù sta esagerando. Non possiamo fermare il programma per Lulù, sta esagerando". Il verdetto definitivo è stato poi letto alla fine del blocco, subito dopo che la situazione è rientrata e Lulù è riuscita a calmarsi. Alla fine, è stata Clarissa a essere eliminata dalla ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip. Ma ripercorriamo tutto quello che è successo con la crisi di panico di Lulù.

Lulù boicotta la sorpresa di Alfonso Signorini poi ci ripensa

Lulù in un primo momento ha cercato di boicottare l'intervento di Alfonso Signorini, poi però è rientrata sui suoi passi e ha lamentato il fatto di aver avuto un attacco di panico perché sente di non poter andare avanti senza sua sorella. Alfonso Signorini ha preso la parola e ha cercato di calmare gli animi: "Sai quante volte nella vita dobbiamo farci piacere le cose che non ci piacciono? Ma non per questo dobbiamo mandare a quel paese tutto il mondo. Questo fa parte della vita e fa parte del crescere". Alla fine, Lulù ha chiesto scusa.

La sorpresa è Nicolas: il cugino

La sorpresa per le Selassié è l'arrivo del cugino: "Sono ragazze molto sensibili, Lulù ha una sensibilità particolare ma devono stare tranquille perché loro hanno fatto un grande percorso". Il momento si chiude con il sorriso dopo il grande clamore per tutto quello che è successo. Alfonso Signorini ammette alla fine del blocco: "È difficile tenere a bada le Selassié". L'eliminazione di Clarissa ha chiuso questo blocco pieno di tensione.