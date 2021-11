“Voi parlate come tre scimmiette”, Katia Ricciarelli attacca le Selassie Le Selassié e Katia Ricciarelli vengono al dunque: è scontro generazionale nella casa del Grande Fratello Vip.

I nodi vengono al pettine nel corso della ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip tra le Selassiè e le "esperte" della casa. È scontro generazionale nella casa. In particolare, Clarissa e Lulu si sono scagliate su Katia Ricciarelli che è la donna che sta capeggiando una mini rivolta nei loro confronti.

L'affondo delle Selassie

Dal punto di vista delle Selassie, loro sono state nominate perché non sono famose. Clarissa: "Qui ci sono persone che credono che possono parlare solo sulla base delle esperienze fatte". Che, a dirla tutta, dovrebbe un po' essere la regola ma restiamo nei fatti. In diretta, Clarissa ha provato ad attaccare: "Dicono che siamo patetiche, che siamo bambine, che giriamo con la borsetta, quando penso che ognuno è libero di andare in giro come preferisce". E ancora: "Proprio con Katia mi è successa una cosa del genere, mi urla e mi fa: ‘Stai zitta, ragazzina!'. Io sono rimasta pietrificata".

La replica di Katia Ricciarelli

"Voi dite una cosa davanti e un'altra dietro". Katia Ricciarelli dà della bugiarda a Clarissa: "Voi gridate sempre e posso rispondere a una di voi e non a tutte e tre che parlate contemporaneamente. E poi smettetela di parlare della vostra vita, del vostro passato, che noi comunque rispettiamo. La smetterete di passare davanti a me: ‘amore, adoro'. Non fate più queste cose, ragazzi. Voi parlate che sembrate le tre scimmiette, dovreste maturare delle vostre idee". E ancora:

Tu, Clarissa, eri quella che più stimavo, dovresti capire che devi avere rispetto per quelli che sono più grandi di te, più grandi di voi e che hanno fatto l'esperienza con il tempo.

Clarissa e Lulù sono in nomination

Clarissa e Lulù sono in nomination ed è anche per questo motivo che il clima nella casa è più che mai accesso. Le Selassié continuano a ribattere, Katia Ricciarelli contrattacca: "Siete proprio un bell'esempio per i giovani, voi".