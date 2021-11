Grande Fratello Vip 2021, nessun eliminato: nominate Manila, Clarissa, Lulù, Soleil e Carmen Nella ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa venerdì 26 novembre, non c’è stato nessun eliminato. In nomination: Manila Nazzaro, Clarissa Hailé Selassié, Lulù Hailé Selassié, Soleil Sorge e Carmen Russo.

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2021 trasmessa venerdì 26 novembre, non c'è stato nessun eliminato. Le vip al televoto, Carmen Russo, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, sono state invitate in studio per apprendere il verdetto, ma lì hanno scoperto che non era prevista l'eliminazione. Nel corso della ventiduesima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, gli spettatori hanno anche conosciuto il verdetto riguardo alle nomination. Al televoto: Carmen Russo, Clarissa e Lulù Hailé Selassié, Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Il conduttore, i concorrenti e le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno parlato degli scontri nella casa. Poi, Alex Belli ha avuto un confronto con Delia Duran, che si è concluso con un dolcissimo bacio. Francesca Cipriani, invece, ha ricevuto una sorpresa da parte di sua madre.

Nessun eliminato nella puntata del 26 novembre, Miriana favorita: le percentuali

Una volta che Katia Ricciarelli, Carmen Russo, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni sono arrivate in studio, Alfonso Signorini non ha svelato subito che nessuna di loro sarebbe stata eliminata. Le ha fatte rientrare nella casa pian piano: prima Katia Ricciarelli, poi Sophie Codegoni, poi Carmen Russo. Miriana Trevisan, ultima rimasta, ha creduto di essere stata eliminata. Il conduttore, allora, ha annunciato: "Saremmo delusi se tu non rientrassi nella casa. Tu stasera, non sei stata eliminata. Tu, in realtà, sei stata votata dal pubblico come favorita. Sei anche immune al televoto". Vediamo ora le percentuali registrate dalle concorrenti, alla domanda: "Chi vuoi salvare?".

Miriana Trevisan, 37% dei voti;

Sophie Codegoni, 27% dei voti;

Carmen Russo, 20% dei voti;

Katia Ricciarelli, 16% dei voti

Chi sono i concorrenti in nomination

La prima concorrente finita al televoto è stata Carmen Russo. A "condannarla" è stata Miriana Trevisan, che era stata chiamata a scegliere tra le sue compagne di televoto: Carmen, Katia e Sophie. Gli altri concorrenti hanno potuto votare solo le donne, perché in maggioranza. I favoriti sono stati: Katia Ricciarelli, scelta dal gruppo e Francesca Cipriani, scelta dalle opinioniste. Miriana Trevisan era immune in quanto favorita. Inoltre, non si potevano nominare neanche Patrizia Pellegrino e Maria Monsè perché entrate da poco.

Le nomination palesi delle donne: Lulù Hailé Selassié ha nominato Manila Nazzaro: "Non ho un motivo". Alfonso Signorini si è spazientito: "L'altra volta ti sei nascosta sotto al tavolo, adesso non hai motivazioni per nominare, allora vai fuori dalla casa del Grande Fratello. Se non mi dai un motivo, annullo la nomination". Alla fine, però, l'ha ritenuta valida. Miriana Trevisan ha nominato Soleil Sorge perché è prepotente e scorbutica. Katia Ricciarelli ha nominato Lulù perché passa tutto il tempo a truccarsi. Clarissa ha nominato Manila Nazzaro, perché passa meno tempo con lei. Carmen Russo ha nominato Manila Nazzaro per gli scontri avuti in settimana. Sophie Codegoni ha nominato Manila Nazzaro, perché qualcosa tra loro si è rotto. Manila Nazzaro ha nominato Sophie Codegoni perché disordinata. Jessica ha nominato Manila Nazzaro come le sue sorelle, ma sostiene di non essersi accordata con loro. Katia Ricciarelli ha commentato: "C'è una congiura". Signorini ha chiarito che se le nomination delle tre sorelle dovessero continuare a essere identiche, capirà che si sono accordate. Francesca Cipriani ha nominato Clarissa, perché nonostante lei stesse male per il troppo caldo, si sarebbe impuntata per avere la temperatura alta in casa. Soleil Sorge ha nominato Sophie Codegoni perché ha preso le parti di Miriana Trevisan e avrebbe parlato male di Katia Ricciarelli.

Le nomination segrete degli uomini: Manuel Bortuzzo ha nominato Clarissa perché tra le nominabili è colei con cui ha meno rapporto. Aldo Montano ha nominato Soleil Sorge, perché si respingono. Davide Silvestri ha nominato Lulù perché poco collaborativa. Gianmaria Antinolfi ha nominato Soleil Sorge per una questione di coerenza. Alex Belli ha nominato Lulù, perché vorrebbe che crescesse. Giucas Casella ha nominato Clarissa, perché l'ha sentita dire che vuole tornare a casa perché è fidanzata.

I nominati della puntata del Grande Fratello Vip del 26 novembre sono: Manila Nazzaro, Clarissa Hailé Selassié, Lulù Hailé Selassié, Soleil Sorge e Carmen Russo. Una di loro lascerà la casa lunedì 29 novembre.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 26 novembre 2021

Nella ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, trasmessa venerdì 26 novembre, Alex Belli ha avuto finalmente un confronto con Delia Duran. Inoltre, spazio alla lite tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. Francesca Cipriani – fresca di proposta di matrimonio – ha incontrato la madre Rita De Michele. Durante la serata, sono state passate in rassegna tutte le liti avvenute in questi giorni, poi è arrivato il verdetto delle nomination.