“Basta, ti caccio dal Grande Fratello Vip”: Alfonso Signorini contro Lulù Lulù spreca per l’ennesima volta una nomination ma questa volta Alfonso Signorini non ci sta e la minaccia: “Ti caccio dal Grande Fratello Vip”.

Alfonso Signorini sbotta contro Lulù Selassié nella ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa venerdì 27 novembre 2021. Per l'ennesima volta, Lulù "spreca" una nomination votando Manila Nazzaro: "Non so perché. Non ci sta il motivo e non me lo posso inventare". Questa volta, però, Alfonso Signorini non lascia passare la cosa, minacciando di annullare la votazione e invitando la concorrente ad esporsi, pena l'eliminazione dal gioco.

Lo scontro tra Alfonso Signorini e Lulù Selassie

"Non ci sta il motivo non me lo posso inventare", continuava a ripetere Lulù Selassie. Alfonso Signorini non vuole sentire ragioni:

Parliamoci chiaro, la volta scorsa ti sei messa sotto al tavolo perché non sapevi che fare, oggi te ne esci che non sai chi nominare, ma allora vai fuori dal Grande Fratello e non giocare più. Ma perché devi sprecare così le nomination.

Lulù Selassié prova a difendersi: "Ma voi continuate a mettere gli immuni…" come a dire di non riuscire a votare chi vuole veramente. Il gioco però funziona anche in questo modo e Alfonso Signorini ribadisce la sua posizione:

Ma magari ci saranno persone che non legano con te. Ma che cavolo stai dicendo? Io non accetto questa nomination, o mi dai la motivazione oppure la annullo.

La minaccia di Alfonso Signorini

Lulù Selassié riesce a uscire dall'angolo proprio grazie a Manila Nazzaro che le suggerisce una motivazione: "Allora la nomino perché mi rimprovera". Alfonso Signorini è basito: "È la prima volta che un nominato suggerisce una motivazione a uno che nomina". Poi promette a Lulù: "La prossima settimana non voglio più vedere una roba del genere".