La madre di Francesca Cipriani: “Sei stata vittima di un orco, ma Alessandro è meraviglioso”

La puntata del Grande Fratello Vip del 26 novembre, è stata particolarmente emozionante per Francesca Cipriani. La concorrente, infatti, ha avuto modo di incontrare sua madre. Prima, però, ha svelato tutti i dettagli del matrimonio con Alessandro Rossi, che le ha fatto la proposta in diretta:

"Per l'abito voglio sobrietà o il prete potrebbe non gradire. Il mio abito sarà bianco puro, con il velo. Ho chiesto a Katia Ricciarelli di cantarmi l'Ave Maria in chiesa. Giucas farà il compare. Saranno tutti invitati, Sonia, Adriana, sarà il giorno più bello della mia vita. Andrete tutti in ospedale con una grande indigestione e una lavanda gastrica. Alfonso vuoi venire a farmi da testimone?".

Il conduttore ha accettato felice. Poi, la concorrente ha spiegato che le sarebbe piaciuto molto condividere la notizia del matrimonio con la famiglia e in particolare con la madre Rita De Michele. Alfonso Signorini l'ha invitata a raggiungere la love boat e lì è scattato il freeze.

La madre di Francesca Cipriani dà la sua benedizione ad Alessandro

La madre di Francesca Cipriani, Rita De Michele, ha invitato la figlia a non piangere. Poi ha espresso tutto l'amore che prova per lei e le ha dato la sua benedizione per la relazione con Alessandro Rossi:

"Francesca perché piangi? L'amore esiste, l'amore di Alessandro e il mio. I figli sono come gli aquiloni, bisogna lasciarli volare, ma io ho il tuo filo sempre stretto al cuore. Alessandro è un ragazzo meraviglioso, l'ho conosciuto bene, la sua calma è la forza più grande. È un uomo pacato, capace di affrontare qualunque ostacolo. Ho parlato con tuo padre, sta bene, l'intervento è andato bene. È contento. Sono contenta anch'io".

La violenza subita da Francesca Cipriani e le parole della madre

Nella scorsa puntata, Francesca Cipriani ha chiesto scusa a sua madre perché quando lei era finita nelle grinfie di un uomo violento, l'ha fatta soffrire. Rita De Michele ha replicato:

"Non mi devi chiedere scusa. Tu sei stata vittima di un orco, di un carnefice, è lui che deve chiedere scusa. Le leggi ora sono cambiate. Abbiamo avuto la fortuna che i carabinieri sono venuti ogni volta che li ho chiamati. Tu non devi chiedere scusa, devi diventare più forte e combattiva".

Alfonso Signorini le ha dato ragione: "Deve vergognarsi chi fa quei gesti, non la vittima" e la signora De Michele ha concluso: "Deve vergognarsi e deve essere punito".