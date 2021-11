GFVip, la proposta di matrimonio di Alessandro a Francesca Cipriani: “Ti amo e voglio stare con te” Grandi emozioni per Francesca Cipriani al Grande Fratello Vip. Il suo fidanzato Alessandro entra nuovamente in casa per chiederla in sposa.

Una puntata ricca di emozioni quella di lunedì 22 novembre del Grande Fratello Vip, soprattutto per Francesca Cipriani. La showgirl ha ricevuto una sorpresa bellissima: il suo fidanzato Alessandro è tornato nella casa per dichiararle il suo amore e chiedere, finalmente, la sua mano.

Il passato difficile di Francesca Cipriani

Chiamata in confessionale da Alfonso Signorini, Francesca Cipriani, completamente ignara di tutto quello che sta per accadere, racconta i suoi trascorsi amorosi, purtroppo nient'affatto piacevoli. La showgirl, infatti, ha dovuto affrontare una relazione tormentata, dalla quale è uscita fuori dopo un periodo lunghissimo e difficile:

Una persona che diceva di amarmi, non mi amava perché mi alzava le mani, sono andata più volte in ospedale, io mi ribellavo, lui mi ricattava anche, veniva sotto casa, me lo trovavo ovunque, mi diceva che avevo bisogno d'aiuto. La mia famiglia è stata malissimo, si rendeva conto del periodo che stavo vivendo. L'ho denunciato, mi ricattava, diceva che aveva un video nostro. Dopo che una persona tocca il fondo così, può arrivare solo la felicità.

Dopo tanta sofferenza, però, è arrivato Alessandro con cui finalmente è riuscita ad aprirsi nonostante il timore e la diffidenza: "Conoscendolo piano piano, ho capito che era una persona buona, non violenta, ho capito che siamo due anime gemelle".

La dichiarazione d'amore e la proposta di Alessandro

Con l'aiuto delle gieffine, Alessandro entrato nella casa si prepara ad uno dei momenti più intensi della sua vita. La Cipriani arriva in giardino e a stento riesce a trattenere l'emozione alla vista del suo amato che, però, prende la parola e le dice approfittando dello strumento del freeze che impedisce alla showgirl di muoversi:

Sono qui perché ti volevo dire tre cose importanti: spero che mi ami come prima, perché il sentimento non è cambiato, la doccia che hai fatto mi ha dato un po' fastidio perché vorrei la facessi solo con me, poi c'è una terza cosa, la più importante. Sono stati tre mesi difficili, non vederci, non sentirci, l'amore per te è aumentato, la voglia di vederti è tanta, l'esperienza del GF è stata una bella esperienza, la gente mi chiede di noi, fa il tifo per noi, una felicità che mi fa piacere perché per me è la prima volta, ma è un'emozione frivola.

Una dichiarazione bellissima e che lascia di stucco Francesca, davvero emozionata che ascolta quasi incredula le ultime parole di Alessandro: "La vera felicità è quando tu mi fai una carezza, mi da un abbraccio, la felicità che mi dai tu nei piccoli gesti non ci sono ne soldi, ne televisione che me la può dare. Io senza di te non riesco stare, voglio stare con te, ti amo e voglio stare solo con te". Difficile trattenere la Cipriani che stava per perdere i sensi nel realizzare cosa stesse accadendo dinanzi ai suoi occhi. La risposta non poteva che essere affermativa: "Sì, ti amo amore mio, grazie, davvero grazie, ti amo tantissimo. Staremo per sempre insieme" dichiara in preda all'emozione la gieffina, supportata dalle altre coinquiline ancora commosse.