Chi è Rita De Michele, la madre di Francesca Cipriani Rita De Michele è la madre di Francesca Cipriani e l’ex moglie di Gianfranco Cipriani. È già nota al pubblico di Canale5 per avere partecipato alle trasmissioni di Barbara D’Urso.

A cura di Daniela Seclì

Rita De Michele è la madre di Francesca Cipriani. È già nota al pubblico di Canale5 per essere stata ospite del salottino di Barbara D'Urso. La donna farà una sorpresa alla figlia, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 26 novembre. Vediamo chi è Rita De Michele, spaziando dal divorzio da Gianfranco Cipriani al suo lavoro, fino alle dichiarazioni rilasciate sui ritocchi estetici della figlia.

Il lavoro alla Asl e i fenomeni paranormali

Rita De Michele è originaria di Sulmona. Secondo quanto dichiara sul suo profilo Facebook, avrebbe studiato presso l'Università degli Studi Gabriele D’Annunzio. Lavora presso la Asl di Avezzano Sulmona. Nel 2018, partecipò a Domenica Live, dove raccontò di avere assistito a presunti fenomeni paranormali. La donna dichiarò:

"In casa si è materializzato un globo di luce. Un'altra volta ho sentito dietro di me una presenza, un uomo vestito di nero. Un medico che si occupa di questi fenomeni mi ha spiegato che le presenze levitano. La sera stessa, accompagno Francesca a letto, senza avergliene parlato. Lei mi dice: "Mamma ho un uomo alle spalle, vestito di scuro". In un'altra occasione, aveva percepito chiaramente che c'era il maligno in casa".

Rita De Michele, ex moglie di Gianfranco Cipriani

Nella vita privata di Rita De Michele, il matrimonio finito con Gianfranco Cipriani, padre di Francesca. Purtroppo, la loro relazione si è conclusa quando la concorrente del Grande Fratello Vip era ancora una bambina. Le tensioni in famiglia, hanno generato grande sofferenza in Francesca che già aveva un'infanzia in salita per via di una malformazione al seno per la quale veniva bullizzata. A Novella 2000, la madre raccontò:

"Francesca è stata bullizzata da piccola, ha sofferto per la separazione tra me e mio marito e ha avuto una malformazione al seno che le ha causato non pochi disagi. In tanti la prendevano in giro per questo".

In quell'occasione, si espresse anche sui ritocchi estetici della figlia, precisando di essere stata d'accordo sull'intervento che si è reso necessario per via della malformazione al seno, un po' meno su quelli fatti in seguito:

"Al primo intervento chirurgico fatto per una gravissima deformazione al seno non ero contraria, gliel’aveva prescritta il dottore. Avevano scambiato addirittura la patologia di Francesca per la sindrome di Poland, che è caratterizzata dall’assenza totale o parziale del muscolo pettorale. Non aveva altra scelta. Per i successivi non ero d’accordo, ma le sono stata sempre vicina, ogni madre vuole la felicità per i figli”.

Non sorprende che gli autori del Grande Fratello Vip abbiano deciso di lasciare entrare nella casa la signora Rita De Michele. Nella scorsa puntata, infatti, Francesca Cipriani – poco prima di ricevere una proposta di matrimonio da parte del fidanzato Alessandro – si era scusata con la madre per non averla ascoltata e per averla trattata con sufficienza, quando cercava di proteggerla da uomini che le facevano del male.