Alex Belli bacia Delia Duran: “Amore mio, non ti lascio più andare”, Soleil Sorge assiste alla scena Il confronto tra Delia Duran e Alex Belli al Grande Fratello Vip è stato meno “rabbioso” del previsto. I due, dopo un breve chiarimento e qualche lacrima, si sono dati un bacio carico di passione.

Delia Duran è stata ospite della puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 26 novembre. Finalmente è andato in scena il confronto con Alex Belli. Prima di entrare nella casa, l'attrice e modella ha spiegato ad Alfonso Signorini: "Pretendo delle scuse. Alex non sta recitando, mi sorprende che abbia questo atteggiamento. Non vuole che entri nella casa? Quando c'è l'amore, c'è anche rispetto". Ecco come si è svolto il confronto.

Delia Duran si rifiuta di parlare con Soleil Sorge

Per prima cosa, Alfonso Signorini ha fatto vedere a Soleil Sorge un video che riassumeva tutti i momenti più belli passati con Alex Belli. L'attore, nel filmato, diceva a Soleil: "Lo senti il mio cuore? Farò di tutto per renderti felice". L'ex volto di Uomini e Donne ha spiegato: "Io sento il suo cuore. Perché ha paura della nostra amicizia? Perché pensa a come sua moglie possa reagire forse…non lo so, non ho capito bene". Il conduttore, allora, l'ha informata che Delia era nella casa e le ha messe in collegamento. Duran, però, ha precisato: "Quello che dovevo dire a Soleil l'ho già detto. Voglio parlare solo con Alex".

Il confronto tra Alex Belli e Delia Duran

Alfonso Signorini ha chiesto conto ad Alex Belli del massaggio hot fatto a Soleil Sorge, ma lui ha assicurato che si è trattato solo di "altruismo", generando ilarità in studio. Poi, è arrivato il fatidico momento. È scattato il freeze e Delia è entrata nella casa. Ha preso subito la parola:

"Cinque mesi fa, ci siamo scambiati le promesse di matrimonio. Sono passati tre anni da quando il destino ci ha fatto incontrare. Voglio dei chiarimenti. Non voglio rovinare il tuo percorso, sappi però che hai una compagna fuori a cui hai promesso rispetto, amore, fedeltà. Ma non ci sono stati grandi cambiamenti da quando abbiamo parlato. Ti ho chiesto di portarmi rispetto. Va bene che tu abbia creato delle amicizie, ma gli atteggiamenti che hai avuto, sono visti malissimo fuori dalla casa. Soleil non ha colpa di tutto ciò, ce l'hai più tu di lei. L'altra volta non ti ho voluto vedere perché volevo darti il tempo di capire la mia delusione. Voglio che spieghi a me e alle persone che ti vogliono bene, cosa sta succedendo. Neanche io lo sto capendo amore".

Dopo lo stop freeze, Alex Belli l'ha abbracciata: "Non c'è niente, fidati. Guardami negli occhi. Fammi parlare perché è molto importante. Io ti amo". Delia è scoppiata a piangere: "Io sorrido quando tu sorridi, sono triste quando tu sei triste. Questi gesti mi danno fastidio, lo sai. Mi ami? Portami rispetto. Se io facessi queste cose fuori con un altro uomo?".

Alex bacia Delia, Soleil li raggiunge

Alex Belli ha continuato a rassicurare Delia Duran: "Ma se ti dico che non c'è niente, lascia stare, non venirmi contro. Qui facciamo giochi, facciamo product placement". La sua compagna, però, ha ribadito: "Non andare oltre. Se sono con te? Certo, che sono con te". Allora, si sono scambiati un bacio carico di passione e Alex Belli l'ha pregata di restare: "Non ti faccio più andare via amore mio". Soleil Sorge è stata invitata dagli autori a raggiungerli. Prima se n'è stata in disparte per concedere loro il giusto spazio, poi si è unita alla coppia. Delia è apparsa pacifica con lei e prima di andare via, le ha detto: "Soleil visto che sei sua amica, fagli fare un po' di addominali".