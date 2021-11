Alex Belli e il massaggio hot a Soleil Sorge: Delia Duran pronta a entrare al GF Vip Ieri sera Alex Belli ha fatto un massaggio hot a Soleil Sorge e intanto questa sera Delia Duran, compagna dell’attore, è pronta a fare il suo ingresso nella Casa del GF Vip.

A cura di Gaia Martino

Le telecamere del Grande Fratello VIP sono puntate principalmente su Alex Belli e Soleil Sorge, protagonisti dell'edizione e di un'amicizia che più volte è diventata oggetto di discussione. Dopo lo scontro di fuoco in diretta tra l'italo americana e Delia Duran, compagna dell'attore, i rapporti in Casa tra i due sembravano essersi raffreddati ma la ‘separazione' è durata pochi giorni. Dopo un lungo confronto e chiarimento, si sono riavvicinati e sono tornati ad essere complici e sempre vicini. In serata hanno regalato uno spettacolo imperdibile: migliaia di utenti su Twitter hanno commentato quanto assistito.

Il massaggio di Alex Belli a Soleil Sorge

Gli autori del reality ieri hanno fornito ai concorrenti del Grande Fratello VIP l'occorrente per fare massaggi, come creme, olii e un lettino da massaggi. L'attore di CentoVetrine non ha così perso tempo e si è messo subito a disposizione della sua amica speciale. Per quasi un'ora Alex Belli ha massaggiato Soleil Sorge, non tralasciando nessun centimetro del corpo della sua inquilina, stesa con indosso solo un asciugamano.

Prima la schiena, poi le gambe, poi il viso, Alex Belli tra massaggi e carezze ha rilassato la sua amica ed acceso il dibattito su Twitter. Molti spettatori del programma hanno commentato il momento estremamente intimo e criticato il comportamento dell'attore, ricordando che fuori ha Delia Duran che lo guarda.

Delia Duran pronta a entrare nella Casa del GF Vip

Delia Duran nel corso della ventunesima puntata in programma questa sera potrebbe fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello VIP per avere un confronto con il suo Alex. Nell'ultima diretta Alfonso Signorini ha svelato che la venezuelana si trova in quarantena, step obbligatorio prima di poter varcare la porta rossa. Il profilo Twitter Agent Beast, specializzato in anticipazioni sul reality, nelle ultime ore ha lanciato uno spoiler che riguarda proprio questo imminente ingresso:

Il suo compito è quello di prendersi una vendetta contro Alex, mettendolo in cattiva luce durante il confronto. Per fare questo Delia metterà in evidenza alcune bugie e contraddizioni che Alex ha raccontato. Lei deve mostrare la tigre del Venezuela mettendosi in mostra come donna forte schiacciando Alex, la persona più debole nel loro rapporto.

L'esperto del GF Vip ha concluso rivelando che Delia ha assistito al riavvicinamento tra Soleil e Alex e questa sera raggiungerà il suo compagno agguerrita.