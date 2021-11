GFVip, Soleil Sorge mette in discussione l’amicizia con Alex Belli: “Non so se fidarmi di te” Soleil Sorge mette in discussione la sua amicizia con Alex Belli, dopo aver parlato nuovamente in puntata del confronto con Delia Duran, la moglie dell’attore.

A cura di Ilaria Costabile

Le dinamiche nella casa del Grande Fratello Vip rischiano di inasprirsi sempre di più e anche i rapporti più solidi possono venir meno. Dopo la 19esima puntata del reality, infatti, il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge sembra essersi decisamente incrinato, a seguito dell'ennesimo teatrino che vede protagonisti i gieffini e Delia Duran. L'influencer, quindi, ascoltando le parole di Adriana Volpe che ha messo in discussione la sincerità dell'attore in questo triangolo, ha avanzato i suoi dubbi, dichiarando che se dovesse rendersi conto di essere stata presa in giro, le conseguenze sarebbero devastanti.

I dubbi di Soleil su Alex Belli

I battibecchi tra Delia Duran, gelosa del rapporto tra suo marito e la gieffina italo-americana, sono diventati uno degli argomenti clou della casa più spiata d'Italia. La modella venezuelana ha attaccato la sua rivale, anche nella scorsa puntata dello show, non aggiungendo nulla di nuovo al precedente confronto avvenuto tra le mura di Cinecittà. Dinanzi all'ennesima menzione della cosa, allora, Soleil ha messo in discussione la sincerità di Alex Belli, immaginando che potesse aver orchestrato tutto prima ancora di entrare nella casa:

Penso che puoi aver strumentalizzato la mia amicizia in accordo con Delia. Forse non pensavate di essere sgamati perché vi credevate bravi attori. A me sembra tutto veramente strano. Non me la sento di dirti che mi fido in tutto. Io se permetti metto in dubbio anche te. Ho visto fare cose schifose a tante persone per le telecamere. Ho vissuto così tante cose orrende che non posso fidarmi al 100% di te. Meglio mettere in dubbio tutti, anche te. Ci sono persone che per 15 minuti di visibilità arrivano a fare cose impensabili. Non posso dirti di fidarmi ciecamente lo capisci?

Soleil Sorge cede e decide di fidarsi

Dinanzi a queste affermazioni il gieffino ha immediatamente cercato di rimediare: "Mi ferisci se dici questo, io non c'entro niente con questa roba" ha dichiarato, cercando di affermare la sua più completa sincerità in merito ad una situazione di cui si dice del tutto estraneo. Soleil, quindi, sembra aver ceduto e infatti si ammorbidisce: "Intanto decido di fidarmi e spero che sia tutto vero. Ti voglio bene, troppo e se non fosse così crollerei". Al momento, quindi, nonostante i dubbi latenti ci siano, pare che il rapporto tra i due sia ancora salvo, ma non è detto che la corda prima o poi non possa spezzarsi in maniera definitiva.