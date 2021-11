Alex Belli ancora contro la moglie Delia Duran: “Ma riprenditi, sei partita di melone” Al Grande Fratello Vip, Alex Belli è tornato a esprimere il suo risentimento nei confronti della moglie Delia Duran. L’attore non ha apprezzato la sfuriata che la donna ha fatto contro Soleil Sorge.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello Vip, Alex Belli ha confidato a Sophie Codegoni di essere ancora molto arrabbiato con la moglie Delia Duran. L'attore non sopporta l'idea dello scontro che Delia ha avuto con Soleil Sorge. Non ha esitato, infatti, a etichettarlo come uno "spettacolo di mer**". Così, ha assicurato che se dovesse incontrarla, non basterà un'oretta per fare sbollire la sua rabbia.

Alex Belli furioso con Delia Duran

Secondo Sophie Codegoni, come avvenuto con il fidanzato di Francesca Cipriani, anche Delia Duran potrebbe avere la possibilità di entrare nella casa e trascorrere un po' di tempo con il marito. Alex Belli, tuttavia, non è apparso entusiasta di questa prospettiva: "Ho troppa incaz**tura, non mi basta un'oretta". La gieffina, però, si è detta certa che appena rivedrà sua moglie, il risentimento svanirà e lascerà spazio all'entusiasmo di poterla riabbracciare. L'attore ha continuato a essere perplesso: "Stai scherzando? Tu non sai quanto sono incaz**to io".

Belli non accetta la reazione della moglie all'amicizia con Soleil

Sophie Codegoni ha ribadito che se Delia Duran dovesse varcare la porta rossa, di certo Alex Belli dimenticherebbe tutto in un istante. L'attore, allora, ha avanzato il dubbio che anche sua moglie sia molto arrabbiata con lui e ha svelato che, ogni volta che hanno qualcosa da recriminarsi, in genere si concedono una lunga litigata e poi seppelliscono l'ascia di guerra. Alex Belli ha concluso:

"Però prima dobbiamo chiarire. Mica gliela do vinta così. Ma stai scherzando? Guarda che tu non te ne rendi mica conto. Non mi fare parlare va…lei ci vede 24 ore su 24, perché è partita di melone così? In quale cespuglio è andata a finire? Ma riprenditi".

Non resta che attendere le prossime puntate del Grande Fratello Vip per scoprire se ci sarà un altro confronto tra i due coniugi.