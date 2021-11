Alex Belli furioso si scaglia contro la moglie Delia Duran: “Che spettacolo di mer**”

La puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 12 novembre ha lasciato degli strascichi. Alex Belli, infatti, è apparso profondamente deluso dopo avere assistito allo scontro tra Delia Duran e Soleil Sorge. L'attore, furioso, si è confidato con l'amica: "E sto male con te, e sto male con mia moglie, e sto male con Katia e devo sentirmi dire che sono ignorante, che tradisco mia moglie, quando caz** non è vero, por** tro**" e ha scaraventato la giacca sul letto.

Alex Belli è rimasto molto male quando Alfonso Signorini gli ha rivelato che Delia Duran non ha accettato di entrare nella casa e avere un confronto con lui. Non riesce a spiegarsi il motivo della decisione della moglie:

"E poi mi devo anche sentire dire da Alfonso: "Purtroppo avevo chiesto a Delia se voleva vederti, ma non ti ha voluto vedere". Ma stai scherzando? E lui: "Sì, sì, gliel'ho chiesto un paio di volte e per correttezza te lo dovevo dire. Non aveva voglia di fare un confronto con te". E sono rimasto senza parole, cosa vuoi che ti dica Alfonso? Che sono felice? Quando tutti ricevono sorprese belle e io sono qui…".

Soleil Sorge ha dato ragione ad Alex Belli, ammettendo che il concorrente si trova suo malgrado in una situazione pessima. Vedendosi appoggiato, l'attore ha continuato con il suo sfogo. Ha puntato il dito contro lo spettacolo offerto da Delia Duran durante la diretta del Grande Fratello Vip:

"Dai, ma perché. Vuoi fare spettacolo, va bene facciamolo. Ma poi che caz** di spettacolo di mer** è quello? È uno spettacolo quello? Quello non è il mio spettacolo. Non è la mia vita, non è quello che mi rappresenta. Non è il mio spettacolo caz**. Io sono un'altra persona, sono un artista, non faccio queste stron**te. Non le faccio. Sono vero, sono dissacrante, sono contrastante, ma non sono quelle le scene che io voglio vedere. Panterona? Non le voglio vedere ste caz** di scene, non mi rappresentano. Basta. Punto".