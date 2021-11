Delia Duran contro Soleil Sorge: “È la donna che deve fermare l’uomo, vergognati” Delia Duran chiede il faccia a faccia con Soleil Sorge per gli atteggiamenti avuti con suo marito Alex Belli. La modella è un fiume in piena: “È la donna che deve fermare l’uomo, finché la donna lo consente, l’uomo va avanti. Sei una gatta morta”. Soleil Sorge sconvolta: “Non condivido quello che dici, ma capisco che sei nervosa”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello Vip va in scena una sedicesima puntata molto impegnativa per Alex Belli. Dopo il faccia a faccia con Aldo Montano, Alfonso Signorini prepara un'altro confronto-scontro: quello chiesto dalla moglie Delia Duran con suo marito, per l'appunto, e con Soleil Sorge. La vicinanza tra i due non è stata gradita: "È un uomo sposato" dice Delia Duran "dovresti vergognarti dell'atteggiamento che stai avendo con lui". Delia Duran dice una frase destinata a fare discutere: "È la donna che deve fermare l'uomo".

Le parole di Delia Duran

Delia Duran è un fiume in piena. Parla contro Soleil Sorge con delle parole pesanti, dando della gatta morta alla concorrente del Grande Fratello Vip. Presa malissimo dalla situazione, la moglie di Alex Belli attacca pesantemente Soleil Sorge:

Sei entrata nella casa parlando di avere rispetto per le donne ma sei la prima a non portare rispetto. Amicizia tra uomo e donna? Nel tuo comportamento, di amicizia c'è un abisso. Per me l'amicizia vera significa tanto. Tutti questi atteggiamenti nei confronti di Alex mi hanno ferito. Lui è un uomo sposato e dovresti vergognarti dell'atteggiamento che stai avendo con lui. È la donna che deve fermare l'uomo, finché la donna lo consente, l'uomo va avanti. Sei una gatta morta.

La reazione di Soleil Sorge

Soleil Sorge non è d'accordo con le parole di Delia Duran, ma chiede scusa e capisce lo sfogo: "Ti chiedo scusa se qualcosa ti ha ferito. Io e Alex abbiamo legato perché lì dentro si vive tutto in maniera esponenziale. Ti garantisco che da parte mia non c'è mai stata intenzione di ferirti".

Leggi anche La trasformazione di Delia Duran

È una cosa sbagliatissima questa perché Delia è lui l’uomo sposato, non io. Un sacco di donne fanno lo sbaglio di prendersela con la donna e non con il proprio uomo.

Soleil Sorge rientra nella casa e parla con Alex Belli raccontando la reazione di sua moglie: "È nera con te, a me mi ha detto delle cose bruttissime. La capisco però non condivido niente di quello che mi ha detto". L'ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip segna un altro spartiacque per i concorrenti all'interno della casa.