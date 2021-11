Faccia a faccia tra Aldo Montano e Alex Belli: “Ho combattuto con gente più forte di te” Faccia a faccia durissimo tra Aldo Montano e Alex Belli in diretta al Grande Fratello Vip. Il campione olimpico chiede scusa a tutti tranne che al modello: “Ho combattuto con persone più grandi e più forti di te. Chi ti credi di essere?”. La casa è divisa dopo questa lite, le posizioni sono insanabili.

La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 si apre con l'atteso faccia a faccia tra Alex Belli e Aldo Montano. Lo sportivo e il modello si sono scontrati a muso duro, il campione olimpionico lo ha anche provato a colpire e i due sono stati più volte pericolosamente vicini per andare alle mani. Era inevitabile che la puntata del 5 novembre 2021 si aprisse con il loro faccia a faccia.

La lite in diretta

Il chiarimento non c'è. Aldo Montano chiede scusa a tutti tranne che ad Alex Belli: "Volevo chiedere scusa per il mio comportamento sopra le righe di martedì mattina. Chiedo scusa a te, Alfonso, ma chiedo scusa soprattutto ai miei figli, a chi mi guarda a casa". Il modello replica: "Tu devi chiedere scusa a me". Aldo Montano dice tutto quello che non va:

È tutto partito da una notte di ubriachezza tua e di Gianmaria. Tu, ubriaco fradicio te ne vai a casa e la mattina vieni da me a dirmi quello che mi devi dire. Avevi fatto il confessionale contro di me. Se tu fossi venuto da me la mattina, direttamente, la cosa non sarebbe mai successa. Ma da uomo, non vai a vomitare cose fatte anche male. Vieni da me, in giardino e si fa quella discussione che te hai fatto al confessionale.

La replica di Alex Belli

Alex Belli replica ma è tutto un parlarsi sopra l'altro. Il succo è che le due posizioni sembrano veramente insanabili.

Tu mi dai del galoppino di Katia Ricciarelli. Tu ti alzi con gli occhi di fuoco che mi vuoi dare addosso, tu hai la coda di paglia. Professi fairplay, hai aspettato stasera per chiedere scusa a me, anzi, hai chiesto scusa al pubblico, hai chiesto scusa a tutti tranne a me.

Rientrati nella casa, dopo il faccia a faccia, prosegue il confronto e si valuta come la casa ha reagito alla loro lite. Per la maggioranza della casa, Aldo Montano ha fatto vedere davvero cos'è. Lui replica: "Ho combattuto contro persone più forti di te, ma chi sei? Chi ti credi di essere".