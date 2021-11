Rissa al Grande Fratello Vip, Aldo Montano mette le mani addosso ad Alex Belli: “Testa di caz**” Nervi tesi al Grande Fratello Vip 2021. Aldo Montano, infatti, ha messo le mani addosso ad Alex Belli. Per fortuna è intervenuta prontamente Miriana Trevisan per dividerli prima che la situazione potesse degenerare. Il rapporto tra l’attore e l’atleta si è incrinato dopo che Belli ha accusato l’amico di non esporsi mai nella casa.

A cura di Daniela Seclì

La lite tra Alex Belli e Aldo Montano, scoppiata nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 1 novembre, ha avuto pesanti strascichi che si sono protratti fino alla mattinata di oggi. I due concorrenti sono arrivati a un passo dalla rissa. Ma andiamo con ordine. Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui Alex Belli accusava Aldo Montano di non esporsi mai, di ergersi a campione olimpico e di non degnarsi di sporcarsi le mani con le dinamiche della casa: "Io sono uscito allo scoperto, tu quando lo fai? Quando esce Aldo Montano?". L'atleta non l'ha presa bene ed è apparso già contrariato durante la puntata. Stamattina è quasi arrivato alle mani con Alex Belli.

Rissa tra Alex Belli e Aldo Montano

Aldo Montano è rimasto molto male per le parole di Alex Belli. Nel corso delle prime settimane trascorse nella casa del Grande Fratello Vip, i due sembravano aver costruito una bellissima amicizia. Eppure, ora tutto è stato messo in discussione. Lo schermidore, alzando la voce, si è scagliato contro Alex Belli:

"Io sono venuto qui portando dei valori in cui credo, non accetto attacchi così. Vai a letto e il giorno dopo mi chiami, ci si vede qua e si parla qua così, faccia a faccia. Non me le fai vedere in confessionale le cose. Non me le fai vedere, hai capito? Non me le fai vedere. Allora tutta la tua amicizia, tutti i moschettieri che hai montato, erano una farsa".

Alex Belli, in una conversazione a tratti surreale, ha replicato: "Anche i moschettieri litigano, porca tro**". Ma le sue parole non hanno convinto Montano: "Ma vaffan**lo, non in questo modo". Belli ha proseguito dicendo di rintracciare nella reazione di Aldo, una certa coda di paglia: “Mi dispiace, però non puoi prendertela così. Se te la prendi così, vuol dire che hai la coda di paglia”.

I concorrenti del GF Vip arrivano alle mani, Miriana li separa

Aldo Montano, sempre più spazientito, si è avvicinato ad Alex Belli, e gli ha dato una forte pacca sulla spalla. Poi lo ha colpito sulle braccia, provocandolo: "Dai forza vieni. Dai fammi vedere, fai la guerra. A te piace la lingua. Fai la guerra con la lingua. Bravo, testa di caz**". Miriana Trevisan li ha divisi, disinnescando la rissa.