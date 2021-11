Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan: “Non ne posso più, piangi continuamente”, poi la pace Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 26 novembre, spazio allo scontro tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 29 novembre, ha avuto inizio dagli scontri scoppiati tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. Tra loro sono volate parole grosse. L'artista, dopo aver detto di voler tirare una scarpa in testa alla showgirl, ha aggiunto: "Non posso accettare di essere presa a pesci in faccia da una squinzia". Ha assicurato, poi, di non voler perdonare la nomination ricevuta. Miriana Trevisan, intanto, ha pianto tantissimo. In diretta, la questione è stata sviscerata.

Lo scontro tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan

Katia Ricciarelli ha spiegato ad Alfonso Signorini: "Mi sono sentita tradita, perché avevamo un bel rapporto. Stavamo spesso insieme. Questo è avvenuto fino a mezz'ora, un'ora prima della nomination. Non capisco perché abbia detto di essersi vendicata". Miriana Trevisan ha evidenziato come la stessa Katia l'abbia nominata nella puntata precedente, per il suo comportamento dopo l'uscita di Nicola Pisu e la cantante ha ribadito:

"Sei stata troppo dura, anch'io ho avuto dei fidanzati ma non li ho mai trattati a pesci in faccia. Nicola aveva il diritto di rifarsi una vita. Dopo 15 giorni di amicizia tra noi, ti sei confidata, hai pianto, hai fatto tutto ciò che fa un'amica e mezz'ora dopo mi voti".

Dopo la lite, arriva la pace

Miriana Trevisan si è difesa, dicendo di avere sempre trattato "con onestà" Nicola "tanto da allontanarlo per non farlo soffrire". Katia Ricciarelli non ci sta:

"Hanno visto tutti quello che ho visto io, non sono una visionaria. Non voglio litigare, voglio veramente finirla. Non ne posso più. Cerca di non piangere continuamente, stai sempre con gli occhi bagnati. Non mi rispondi perché non hai niente da dire".

La showgirl, invitata anche da Alex Belli a motivare la sua "vendetta", ha continuato a tergiversare. Intanto, Alfonso Signorini ha fatto vedere un filmato che mostrava come la maggior parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip fossero dalla parte di Katia Ricciarelli. Quest'ultima ha concluso: "Anche Francesca e Sophie mi hanno nominato, ma a loro ho detto che andava bene così. Me la sono presa con Miriana perché con loro due non ho un rapporto di grande apertura". Sophie Codegoni è intervenuta: "Non è stato bello per Miriana sentirsi dire bugiarda, traditrice, falsa". Ricciarelli l'ha messa a tacere: "Non hai capito niente". Infine, dopo una clip che mostrava come Katia e Miriana si siano chiarite in questi giorni, la pace è scoppiata anche in diretta. Commossa, Trevisan ha ammesso: "Sei il mio tallone d'Achille".