GFVip, Lulù chiede un’altra possibilità a Manuel che la rifiuta: “Adesso basta” Lulù Selassiè ci riprova e chiede a Manuel Bortuzzo un’altra possibilità. Il nuotatore racconta tutto ad Aldo Montano, rivelandogli che non ha la minima intenzione di cedere.

A cura di Ilaria Costabile

La liaison tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è ormai arrivata al capolinea, nonostante la principessa etiope non voglia darsi per vinta e abbia chiesto al nuotatore un nuova opportunità. Il gieffino, però, non ha alcuna intenzione di cedere e ha raccontato come si è svolta la conversazione ad Aldo Montano, suo fido confidente, al quale ha rivelato di essersi anche irritato per aver ricevuto questa richiesta.

La proposta di Lulù a Manuel

A quanto pare la strigliata di Alfonso Signorini in puntata non è stata particolarmente convincente per Lulù Selassié che, come una qualsiasi ragazza innamorata, ha voluto fare un ultimo tentativo, chiedendo nuovamente a Manuel di ripensare al proprio rapporto, dopo avergli scusa per il comportamento ossessivo adottato in questi mesi, scrivendogli una lettera. Bortuzzo racconta a Montano della proposta: "Sono dovuto stare pure venti minuti da solo con lei che mi parlava" e lo schermidore ha sottolineato quanto la 23enne non desiderasse altro che passare del tempo con Manuel che, però, ha continuato il suo racconto:

Mi ha chiesto di nuovo un’altra possibilità, adesso basta! Ad un certo punto mi sono pure inca**ato si è messa a fare il cartellone. Mi ha detto ti voglio bene. Io la capisco però ho detto basta! Mi dice grazie, ma non è che ti ho detto la cosa più bella che potevi sentirti dire. Dà il 90 per cento d’importanza a quella piccolissima cosa di speranza che invece non è niente.

Manuel Bortuzzo vuole solo un rapporto civile

I due convengono sul fatto che in un contesto come il Grande Fratello è facile comprendere se una persona possa essere adatta ad un'altra o meno, e Montano riporta l'esempio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez che, infatti, si sono innamorati proprio tra le mura di Cinecittà. Bortuzzo pienamente d'accordo ha aggiunto: "Non ci vogliono mica otto mesi. E lei deve aver già capito che io non la vedo affine a me e basta. Io ti voglio bene ma voglio un rapporto civile e non il resto".