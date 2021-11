Lulù scrive una lettera a Manuel Bortuzzo, poi Manila la rimprovera: “Piangi sempre” Al GF Vip Lulù Hailé Selassié, dopo lo scontro con Manuel Bortuzzo, ha provato a scrivergli una lettera. Poi, è scoppiata a piangere quando Manila Nazzaro l’ha rimproverata di non rispettare i turni in cucina.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello Vip, sono stati giorni complessi per Lulù Hailé Selassié. Dopo lo scontro avuto con Manuel Bortuzzo in diretta, è di cattivo umore. La concorrente è molto dispiaciuta di assistere al deterioramento del suo rapporto con il nuotatore. Così, ha pensato di scrivergli una lettera. Poi, è scoppiata a piangere quando Manila Nazzato l'ha rimproverata per non avere rispettato il turno in cucina.

Lulù scrive a Manuel, la sorella Jessica è contraria

Jessica Hailé Selassié ha notato che la sorella era intenta a scrivere una lettera, così ha provato a farla desistere: "Se stai scrivendo una cosa per Manuel, secondo me, evita proprio". Anche Clarissa è sembrata d'accordo con la sorella. Lulù si è infastidita:

"Scusa, ma perché devi venire a portare negatività, mi dai anche fastidio perché devo stare da sola mentre lo scrivo. Devo ascoltare i tuoi consigli? No, non ti ascolto perché io conosco la persona e so cosa devo fare. Lasciami in pace. Lo sapevo che veniva qua a rompere i co**ioni questa. Porta negatività".

Manila Nazzaro rimprovera Lulù Hailé Selassié

I concorrenti del Grande Fratello Vip stanno cercando in tutti i modi di coinvolgere Lulù Hailé Selassié nelle faccende di casa, in modo tale da distrarla e permetterle di non pensare continuamente allo scontro avuto con Manuel Bortuzzo. La principessa etiope, tuttavia, ha dimenticato che era il suo turno in cucina e così è stata rimproverata da Manila Nazzaro. Lulù è scoppiata a piangere: "Manila si arrabbia ma io che devo fare? Così sembra che non voglio fare nulla, ma non è vero. Io pensavo che fosse il turno di altri e che io dovessi aiutare". Francesca Cipriani l'ha consolata: "Stai serena, bisogna ancora fare la panna, lavare i piatti, hai voglia le cose che ci sono da fare". Manila Nazzaro, allora, l'ha invitata a non avere reazioni così esagerate per delle cose di poco conto:

Leggi anche Sonia Bruganelli al GF Vip 6 indossa gioielli di lusso: il suo collier rigido costa quasi 15mila euro