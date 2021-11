GFVip, Manuel sbotta con Lulù e la regia lo censura: “Te la sei cercata, mi sono rotto il ca**o” Manuel esplode in uno scatto d’ira contro Lulù: “Perché sei qui? Porca pu**ana è tutto il giorno che mi vieni dietro e ti chiedo di lasciarmi in pace”, sbotta. “Ma cosa fai? Butti la mia roba per terra con le mie medicine…Ti prego, non posso subire questo choc”.

Il clima è sempre più teso tra Manuel e Lulù nella casa del GFVip. A nulla sembrano essere serviti i momenti di pausa che si sono presi negli scorsi giorni: il nuotatore è tornato ad essere infastidito dalla Selassié che non ha nessuna intenzione di arretrare sul loro rapporto. Manuel cerca di prendersi un momento per sé chiudendosi nella sua stanza, Lulù lo segue per chiedere spiegazioni, suscitando la sua ira, fino a quando il concorrente sbotta e lancia le sue cose per aria: "Ma cosa fai? Butti la mia roba per terra con le mie medicine", dice Lulù in lacrime. "Te la sei cercata", replica lui infastidito. "Ti prego io non posso stare così, non posso subire questo choc".

Manuel è esausto delle attenzioni di Lulù

Manuel è arrivato al limite, ma più si scalda più Lulù cerca di riavvicinarlo e fargli cambiare idea sul loro rapporto. La regia del GFVip ha censurato le immagini e cambiato inquadratura quando ha capito che i toni del nuotatore si stavano alzando, ma i due hanno continuato a litigare. Poco prima, Lulù aveva tentato l'ennesimo riavvicinamento. "Perché sei qua adesso? Porca pu**ana è tutto il giorno che mi vieni dietro e ti chiedo di lasciarmi in pace", si lamenta lui. "Ti ho detto che voglio solo un rapporto civile tra persone educate, ma finisce là. Tu invece non prendi in considerazione quello che ti dico, trovo un muro, persona che non capisce un ca**o di quello che le sto dicendo". Lulù lo supplica di non alzare la voce e di calmarsi, ma nulla da fare. "Mi sono rotto il ca**o dopo due mesi così. "Ho già tanti altri ca**i, non voglio aggiungerne alla mia vita".

Manel Bortuzzo: "Sono troppo influenzato da pensieri negativi"

Poche ore prima Bortuzzo aveva spiegato alla Selassié di essere assorto dai suoi pensieri, chiedendole di lasciarlo in pace. Davanti alle telecamere Manuel sempre di dare la versione migliore di sé e di mitigare il clima con Lulù, il che però non fa altro che peggiorare le cose, perché illude la ragazza di avere delle chance: "Non riesco a vedere il bello di questa cosa adesso. Se sono influenzato dai miei pensieri negativi come posso vedere le cose belle della vita? Io passo da amare la vita a volermi ammazzare in una giornata. Tu non mi conosci. Non sei tu il problema, sono io".

